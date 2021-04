Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto con grandissimo successo di ascolti da Silvia Toffanin. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti e personaggi ospiti della puntata di sabato 10 aprile 2021? Vediamo tutte le anticipazioni.

Verissimo, ospiti di sabato 10 aprile 2021

Sabato 10 aprile 2021 dalle ore 15.30 su Canale 5 torna Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin. Una nuova imperdibile puntata con la presenza di grandi nomi e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione.

Tra gli ospiti Pio e Amedeo, il duo comico barese che dal prossimo 16 aprile debutterà in prima serata proprio su Canale 5 con lo show “Felicissima sera”. Non solo, nel salotto di Silvia Toffanin sono pronti a raccontarsi per la prima volta in assoluto Alice Campello in compagnia del compagno Alvaro Morata. Si tratta della prima intervista di coppia della modella ed influencer e del calciatore spagnolo.

E ancora in studio ci saranno anche Raoul Bova e Serena Autieri, i protagonisti della nuova serie “Buongiorno mamma” in partenza sempre su Canale 5. (qui tutte le anticipazioni sulla fiction).

Verissimo oggi, ospiti anche Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash

Ma non finisce qui! Nella puntata di sabato 10 aprile 2021 di Verissimo, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio anche i giudici del serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors pronti a raccontare le loro emozioni e sensazioni. Non solo ospite anche Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato durante la terza puntata del talent di Maria De Filippi.

Ospite della puntata anche Luca Barbarossa, il cantautore romano celebra 60 anni con l’uscita del suo primo romanzo autobiografico dal titolo “Non perderti niente”. E ancora: Enrica Bonaccorti che ripercorrerà la sua vita privata e personale e Mariangela Tarì che ha da poco pubblicato il libro “Il precipizio dell’amore”.