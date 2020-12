“Buongiorno mamma”, nuova fiction di Canale 5 con Raul Bova nel ruolo di protagonista affiancato da Maria Chiara Giannetta che interpreta sua moglie. I due sono sposati e hanno quattro figli, e per essere più credibile nel ruolo, Bova è dimagrito di 15 chili, nuotando un ora al giorno in piscina, prima di girare sul set.

Buongiorno Mamma, nuova fiction Mediaset con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta

La fiction è composta da sei puntate dirette da Giulio Manfredonia, con Raoul Bova protagonista accanto a Maria Chiara Giannetta. La storia: una commedia familiare che nasconde un mistero, ripercorre 30 anni di vita, dai primi Anni 90 ai giorni nostri, e per ogni fase ci sono, ovviamente, un trucco, un’acconciatura e uno stile differente, a cui si devono sottoporre gli attori.

Bova, per interpretare al meglio il ruolo è dimagrito 15 chili: «Come padre di quattro figli dovevo avere un aspetto più “provato”». Nella fiction Bova è Guido mentre Maria Chiara Giannetta è Anna. I due si incontrano da giovanissimi e si innamorano follemente. Sono pieni di speranze e con tutta la vita davanti così bruciano un po’ le tappe: si sposano e hanno subito dei figli, ne arrivano quattro.

Bova, dalle pagine di Sorrisi dichiara: “Il sogno di Guido era fare il professore universitario ma diventa preside di una scuola. I soldi sono contati, ma la loro unione è solida e Guido è un padre amorevole, affettuoso e sa come prendere i figli”.

Trama: di cosa parla la fiction con Raoul Bova “Buongiorno mamma”

La storia racconta le vicissitudini di Sole, figlia della coppia con una grande passione per la scienza e un po’ nerd. Greg è il suo migliore amico e le loro affinità li hanno portato a condividere molte cose e avendo molti interessi in comune nasce una solida amicizia. Amicizia che si trasforma in qualcos’altro da parte di Greg, mentre Sole è innamorata del bulletto della scuola, Federico. La storia di Sole è fatta anche di sofferenza, dal momento che sua mamma Anna è entrata in coma quando lei aveva dieci anni.

A causa di questa situazione, Sole ha sempre avuto come figura di riferimento il padre Guido che la ritiene una figlia perfetta. Ma Sole ha dentro di se tutte le fragilità e le insicurezza che una situazione simile può causare. Greg e Sole sono molto uniti, stanno sempre insieme e vengono isolati dai compagni. Tuttavia, a rompere le scatole arriva Federico bulletto della scuola.

La gravidanza di Sole

Un colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno nella storia di Buongiorno Mamma: la gravidanza di Sole. Il padre del bambino è Federico: durante una festa, Sole si ubriaca ed essendo innamorata di lui perde i freni inibitori e si concede al ragazzo passando la notte con lui. Ma Federico si scopre anche lui innamorato di Sole, così lui e Greg si contendono l’amore della ragazza. Entrambi, infatti, hanno iniziato a sviluppare sentimenti nei suoi confronti, e faranno di tutto per conquistare il suo cuore. Un nuovo personaggio, si innesta nella storia, Francesca. Una ragazza ribelle, costretta a crescere prima del tempo per le esperienze di vita che ha vissuto.

Cast: attori e personaggi di Buongiorno mamma

Francesca interpretata da Elena Funari, Jacopo a cui presta il volto Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi nei panni di Sole, e il piccolo Michelino interpretato da Marco Bartocci.

“Buongiorno mamma” è una produzione Lux Vide e RTI. La regia è affidata a Giulio Manfredonia.