Venerdì 20 settembre riparte su Raiuno “Tale e Quale Show” con alla conduzione Carlo Conti. Tra i concorrenti di questa nuova edizione ci saranno non solo giovani che provengono dal mondo del web ma anche ex concorrenti di talent show. E’ il caso di Verdiana Zangaro che diventò popolare nel 2012 quando decise di partecipare al talent show Amici di Maria De Filippi in cui si classificò al quarto posto.

Intervista a Verdiana Zangaro, concorrente di Tale e Quale Show 2024

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. In merito a questa nuova e interessante sfida, Verdiana ha raccontato: “Sono molto felice, è un’esperienza assolutamente nuova per me, è quasi un battesimo perché per la prima volta mi troverò a dover imitare le voci degli altri. E’ una bella sfida, mi piace mettermi alla prova, sperimentare nuovi territori. Questa esperienza mi sta già dando tanto”.

Sul suo rapporto con le imitazioni, ha ammesso: “Mi ricordo me da bambina che con la scopa di mia madre cominciava a cantare emulando gli altri cantanti. Provavo ad imitare Giorgia ma anche le voci delle cantanti americane degli anni 90 come Celine Dion e Whitney Houston. Era il mio gioco preferito. Poi ho abbandonato i giochi e ho cercato di fare il mio percorso, di avere una mia storia da raccontare. Adesso per me è un ritorno alle origini anche se lo spirito è quello del divertimento, della curiosità. Sono qui per vivere questa esperienza al meglio”.

Tra i personaggi che vorrebbe imitare ci sono gli artisti che per lei sono stati un punto di riferimento: “Vorrei imitare Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Cristina Aguilera e tra le cantanti italiane Giorgia, Elisa. Sicuramente avrei paura ad interpretare un uomo, lì è davvero tosta e difficile. Sarebbe dura per esempio se mi affidassero Fabrizio De Andrè o anche Renato Zero. Mi auguro che siano clementi”.

Verdiana Zangaro e la scuola di Amici di Maria De Filippi

Ai nostri microfoni, Verdiana ha parlato anche della scuola di Amici: “Di Amici ho un bellissimo ricordo, per me è stata un’esperienza meravigliosa, lunga perché dura tanti mesi, un modo per mettersi alla prova e crescere. Ho fatto dei duetti meravigliosi e poi ho avuto la fortuna di arrivare anche in finale. Me la sono vissuta appieno. Sono grata alla vita per quello che mi ha dato nel mio percorso artistico. Tale e Quale mi permette di tornare in televisione a distanza di anni, di farmi riascoltare dal pubblico. Oggi ho una consapevolezza diversa, sono più grande, ho vissuto tante battaglie. Ho lo stesso cuore di quando ero bambina ma la testa è diversa”.

Verdiana è rimasta in contatto anche con gli altri ex compagni di avventura di Amici e con Maria De Filippi: “Con Greta Manuzi condividiamo un progetto insieme che è quello delle Deva. La prima puntata di Tale e Quale coincide con l’uscita del nostro nuovo singolo che ho scritto durante un viaggio a Parigi. Sono rimasta in contatto anche con Edwyn Roberts che è diventato un autore fantastico. E quest’estate ho incontrato Moreno, è stato bello tornare a parlarsi a distanza di anni, ritrovarsi entrambi cresciuti. Con Maria siamo rimaste in contatto. Sono una persona molto educata e non scrivo più di tanto ma nelle occasioni importanti cerco di esserci. Sicuramente Amici è un capitolo che ha lasciato dei segni importanti”.