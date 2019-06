Vasco Rossi approda su Canale 5: il Re del Rock italiano andrà in onda in prima serata con il suo mega concerto allo stadio San Siro. Blasco si esibirà ben sei volte a Milano e l’intera tappa sarà ripresa dalle telecamere di Mediaset, che manderanno in onda contenuti extra dal backstage e interviste esclusive. Un super evento da non perdere. I poco fortunati che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il concerto di Vasco Rossi potranno ammirarlo in televisione e in prima serata.

Vasco Rossi, il concerto su Canale 5: la data di messa in onda

I fan di Vasco Rossi sono in trepidante attesa per conoscere la data di messa in onda del concerto su Canale 5. La rete del Biscione ha lanciato un’anteprima del super evento in prima serata, ma non ha annunciato ancora quando andrà in onda. Oggi, però, siamo in grado di fornirvi una notizia ufficiale: “Siamo solo noi: Vasco Rossi” andrà in onda martedì 18 giugno 2019 in prima serata su Canale 5.

Sarà un evento da non perdere, che sicuramente terrà incollati al teleschermo milioni e milioni di spettatori. Blasco è uno dei cantanti più amati della storia della musica italiana e finalmente sarà trasmesso un suo concerto in prima serata.

Vasco Rossi tour 2019 scaletta: l’ordine dei brani

Il tour di Vasco Rossi ripercorrerà tutta la straordinaria carriera del Re del Rock italiano. La scaletta di VascoNoStopLive è piena, densa di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Tutti i brani più belli, una sinfonia perfetta per i fan di Vasco Rossi. Di seguito riportiamo la scaletta del tour 2019:

1 – Intro + Qui si fa la storia

2 – Mi si escludeva

3 – Buoni o cattivi

4 – La verità

5 – Quante volte

6 – Cosa succede in città

7 – Cosa vuoi da me

8 – Vivere o niente

9 – Fegato fegato spappolato

10 – Asilo Republic

11 – La fine del millennio

12 – Interludio

13 – Portatemi Dio

14 – Gli spari sopra

15 – C’è chi dice no

16 – Se è vero o no

17 – Io no

18 – Domenica lunatica

19 – Ti taglio la gola

20 – Rewind

21 – Come vorrei

22 – La nostra relazione

23 – Tango della gelosia

24 – Vivere

25 – Senza parole

26 – Sally

27 – Siamo solo noi

28 – Vita spericolata

29 – Canzone

30 – Albachiara