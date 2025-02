Dal 23 febbraio andrà in onda su Raiuno la quarta stagione della serie “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Nei nuovi episodi, Imma non si ritroverà solo a risolvere dei casi ma dovrà anche riflettere sulla crisi con il marito Pietro e sulla crescente attrazione per Calogiuri.

“Imma Tataranni 4”, intervista esclusiva a Vanessa Scalera

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Vanessa Scalera. L’attrice è stata ospite della serata finale del Festival di Sanremo e ripercorrendo quel momento ha dichiarato: “Quei cinque minuti sono stati una bella botta di adrenalina. Sicuramente scendere le scale dell’Ariston e vestire di nuovo i panni di Imma Tataranni sono due emozioni diverse. Quella di Sanremo l’ho dominata, l’altra la vivo invece perché riguarda la creatività”.

In questa nuova stagione, Imma Tataranni sarà sempre più divisa tra Pietro e Calogiuri. La ritroveremo stanca e provata: “Imma si troverà ad approfondire dei sentimenti, si butterà di più”. Imma Tataranni sarà sedotta anche dalle soap turche. L’attrice ci scherza su: “Non ho mai guardato una soap turca ma so soltanto che quella linea lì non l’avrei mai interrotta per quanto mi ha fatto ridere, per quanto mi ha divertita. L’avrei portata fino alla quarta puntata perché io e Alessio ci siamo divertiti da morire. E’ una delle cose più divertenti che abbiamo fatto quest’anno”.

Un personaggio quello di Imma Tataranni che è riuscito a fare breccia nel pubblico macinando ascolti che hanno trasformato questa serie Rai in uno dei prodotti di punta. Parlando del suo personaggio e di cosa le abbia regalato in questi anni, Vanessa Scalera ha sentenziato: “Mi ha permesso di lavorare con un cast straordinario, di divertirmi con il mio lavoro”.

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo sono una delle coppie di fatto della fiction tv: “Ci stimiamo molto e poi la coppia Imma/Pietro ha dato spunti e lanci comici alla serie. Lui un po’ tontolone, lei con una dinamica divertente. Quando due attori si stimano credo che si proietti tutto al di là”.