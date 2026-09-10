Vanessa Scalera arriva a Venezia 2026 con un personaggio che occupa ogni spazio della vita del figlio. In Il fuoco che ti porti dentro, diretto da Edoardo De Angelis e presentato il 9 settembre in concorso alla Mostra, l’attrice interpreta Angela, una madre dal carattere travolgente. Accanto a lei c’è Lino Musella, protagonista di un confronto familiare nel quale affetto e insofferenza continuano a convivere.
Il fuoco che ti porti dentro, la trama del film con Vanessa Scalera: un Natale che cambia gli equilibri
Antonio ha lasciato Napoli e si è costruito una vita a Milano, tra lavoro e famiglia. La distanza dalla madre sembra avergli permesso di trovare un equilibrio, almeno fino a quando Angela lo raggiunge per Natale.
La preparazione della Vigilia fa riemergere incomprensioni che il tempo non ha risolto. Tra parenti, imprevisti e un ospite inatteso, la riunione familiare diventa l’occasione per affrontare ciò che Antonio aveva cercato di lasciarsi alle spalle.
Vanessa Scalera è Angela: il personaggio al centro del film
Angela interviene, giudica e condiziona le persone intorno a lei. La cucina diventa il suo territorio, mentre il figlio si ritrova a fare i conti con una presenza dalla quale prendere le distanze è molto più complicato di un trasferimento.
Nella recensione pubblicata dal Fatto Quotidiano, Davide Turrini sottolinea il peso dell’interpretazione di Scalera nella costruzione del film. Il critico descrive una tragicommedia che alterna momenti comici e tensioni, trovando nel rapporto madre-figlio un tema capace di superare la specifica ambientazione familiare.
Dal romanzo di Antonio Franchini al cast del film
Il fuoco che ti porti dentro è tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini. La sceneggiatura è firmata da Francesco Piccolo, Ilaria Macchia ed Edoardo De Angelis.
Nel cast, oltre a Vanessa Scalera e Lino Musella, figurano Elena Radonicich, Ivana Lotito e Tommaso Ragno. La produzione è di Picomedia con Rai Cinema.