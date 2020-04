Valeria Marini diventa La Presidente. Dopo l’esperienza nella Casa di Grande Fratello Vip 2020, la «stellare» showgirl, nata a Roma 52 anni fa, approda nuovamente in televisione e grazie ad un nuovo spettacolo.

Valeria Marini – La Presidente, lo spettacolo teatrale in onda su Rete 4 mercoledì 15 aprile 2020: «Show stellare» | Video

In data mercoledì 15 aprile 2020, infatti, in seconda serata su Rete 4, andrà in onda lo spettacolo teatrale Valeria Marini – La Presidente. E ad affiancarla nel cast, ci sono Martufello, Mario Zamma, Manuela Villa, Morgana Giovannetti ed Enzo Piscopo.

Per lanciare ufficialmente il ritorno del Bagaglino in tv, allora, la stessa Marini ha voluto riservare un video – messaggio ai telespettatori di Mediaset. E la scelta è ricaduta su queste parole.

«In un momento così difficile – ha affermato la diretta interessata nel filmato – dobbiamo restare uniti e rimanere a casa». Sarà – ha così concluso – uno «show stellare», pari anche a «due ore di risate e di spensieratezza».

Diretto da Pier Francesco Pingitore, infatti, il nuovo spettacolo satirico è ambientato nel 2022. Quando cioè il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lascia il Quirinale e una primadonna viene eletta a capo della Repubblica Italiana.

In scena al Salone Margherita da novembre 2019 a febbraio 2020, in soli tre mesi l’ironico show ha anche ricevuto recensioni positive, facendo del suo spettacolare centro soprattutto allegre canzoni, riuscite imitazioni d’attualità e simpatiche barzellette.

Valeria Marini – La Presidente, cos’è successo in camerino col fidanzato Gianluigi?

Intanto, in attesa di vedere la versione tv dello spettacolo La Presidente, trasmessa su Rete 4 dalle ore 23.30 di questo mercoledì sera, su “Libero” Roberto Alessi ha anche svelato un dietro le quinte su Valeria Marini.

Secondo l’articolo firmato dal direttore di “Novella 2000”, infatti, pare che in teatro qualcosa sia accaduto tra la nota showgirl e il fidanzato Gianluigi Marino, tanto che non a caso nel testo in questione si parla di un presunto incontro tra poltrone e «respironi».

«Lo sentiremo a Rete 4» ha dunque assicurato il noto giornalista.