E’ uno dei format di successo di questi anni e dal 27 marzo torna su Prime Video “Lol-Chi ride è fuori” con la quinta stagione. La gara tra comici che si sfidano a colpi di battute nel tentativo di far ridere gli altri senza mai ridere ha come protagonisti quest’anno Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci. Alla guida del format prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Mgm Studios due talenti della comicità, Alessandro Siani e Angelo Pintus.

“Lol-Chi ride è fuori 5”, intervista esclusiva a Valeria Graci, Raul Cremona, Flora Canto e Federico Basso

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Valeria Graci, Flora Canto, Raul Cremona e Federico Basso. “Quando ho saputo che avrei partecipato a Lol sono stata molto felice e poi mi hanno detto che c’era anche Enrico e quindi il mio entusiasmo è durato quattro minuti”, ha risposto in modo ironico Flora Canto. “Io mi sono detto cacchio, ce l’ho fatta”, ha spiegato Cremona. Valeria Graci invece ha dato vita ad un siparietto divertente. Voltandosi verso la luce di un faro, ha detto: “Quando è arrivata la chiamata ho detto “mamma mia che bello non durerò cinque secondi”. Federico Basso ha invece ammesso: “All’inizio ero felice poi però un po’ di preoccupazione è salita quando ho iniziato a ragionare sui possibili concorrenti. Ho iniziato a guardare con sospetto tutti i colleghi che andavo a vedere nei vari spettacoli”.

A Lol alcuni concorrenti propongono il loro repertorio mentre altri si lasciano andare all’improvvisazione: “Avevo una strategia che era quella di guardare sempre un punto fisso dello studio”, Valeria Graci la butta in caciara ma Federico Basso supporta la sua tesi: “Non guardare negli occhi l’interlocutore è una delle strategie migliori”. Flora Canto aggiunge: “Anche mangiare cibo o suonare strumenti può aiutare a non ridere così come saltare” e qui Flora guarda Valeria Graci.

Raul Cremona ha messo in campo alcuni suoi cavalli di battaglia come il il Mago Oronzo ma anche Silvano Il Mago: “Ho notato che con questi personaggi hanno alcuni sofferto tantissimo”. Valeria Graci gli fa eco: “Io mi ero preparata non so quanti personaggi inediti ma sono riuscita a farne solo uno per cui propongo a Prime di fare un nuovo programma con tutti i personaggi che non si sono riusciti a fare a Lol”.

Tra i concorrenti che li hanno messi più in difficoltà, Flora Canto è la prima a rispondere: “Raul Cremona e Federico Basso mi hanno messo in difficoltà. Uno con la sua ascella e l’altro con le sue battute. Con Valeria ero avvantaggiata perché la conosco da tanti anni”. “Marta Zoboli ha sfoderato delle carte che mai avremmo immaginato”, dice Federico Basso. Un pensiero condiviso anche da Raul Cremona: “Marta ha il potere dell’improvvisazione nel senso che non sai mai dove va a parare”.