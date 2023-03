Il fenomeno Mare Fuori è talmente forte che la conclusione della terza stagione su Rai 2 ha portato il pubblico a riguardare l’ultimo episodio con la speranza di scoprire chi fosse morto tra Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e Don Salvatore Ricci. Ovviamente, il mistero non è stato svelato poiché sarà il punto di avvio della nuova sceneggiatura. Molti protagonisti non prenderanno parte alla quarta stagione di Mare Fuori. I primi due sono Valentina Romani e Nicolas Maupas attori che nella serie interpretavano Chiattillo e Naditza. Scopriamo di più le motivazioni di questa scelta narrativa.

Valentina Romani e Nicolas Maupas lasciano Mare Fuori

Dalla prima stagione di Mare Fuori tra i principali protagonisti ci sono Valentina Romani e Nicolas Maupas. Hanno dato vita a Naditza e Filippo Ferrari interpretando una delle storie d’amore più appassionanti degli ultimi anni. Tuttavia ogni viaggio ha una fine. A volte, la scelta è presa dagli sceneggiatori altre dagli attori stessi.

Naditza e Filippo il Chiattillo sono stati in grado di scegliersi e comprendersi nelle loro differenze culturali e socio-economiche ma soprattutto ciò che poteva dividerli li ha sempre uniti. La scelta narrativa di affidare la saggezza a Naditza, interpretata da Valentina Romani, ha riscattato la profondità del loro rapporto messo in crisi dalla perdita di lucidità di Filippo diventato troppo un cattivo ragazzo. Lei per salvarlo, lo rispedisce all’Ipm di Napoli e dal suo migliore amico Carmine Di Salvo.

Se la sparizione di Naditza può far pensare ad un probabile ritorno di Valentina Romani in Mare Fuori 4, il ritorno a Milano di Filippo è un chiaro e concreto addio di Nicolas Maupas alla serie tv che ha cristallizzato il suo successo.

Entrambi sui propri account Instagram hanno scelto una fotografia in bianco e nero con didascalia semplice, breve ma ad effetto.

Valentina Romani e Nicolas Maupas: “E’ il mare che hai dentro a renderti libero: è la speranza che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile”

Valentina Romani e Nicolas Maupas: i prossimi impegni lavorativi

L’addio a Mare Fuori, però, non ferma le carriere di Valentina Romani e Nicolas Maupas. infatti, i due che pare stiano insieme, sono impegnati in vari progetti. Insieme saranno protagonisti della nuova serie tv Noi siamo leggenda su Rai 2 in onda dal prossimo autunno mentre separati sono sui set de Il Professore 2, Nicolas Maupas, e del film Il sol dell’Avvenire di Nanni Moretti, Valentina Romani.