Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 11 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata in studio abbiamo assistito al confronto finale fra Aurora e Giancarlo, ma anche all'”addio” di Roberta a Riccardo.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si tornerà a parlare di Gemma e Maurizio. La conoscenza tra la dama e il cavaliere dopo un inizio scoppiettante e passionale ha avuto un improvviso raffreddamento. Come mai? Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 11 gennaio 2021 in diretta

ore 14:47 – La puntata comincia con il Trono Classico. Al centro studio c’è Davide che è uscito in esterna con Chiara. Dal parterre Beatrice è su tutte le furie…

ore 15:00 – L’esterna di Chiara e Davide fa piangere il tronista che si sbilancia: “tu mi fai sentire a casa“. Il tronista in studio: “bellissima esterna, lei sa dove colpire” con la corteggiatrice che si racconta: “sto cercando di fargli arrivare quello che ho dentro. Ho sempre amato di lui il senso di famiglia che ho anche io. Sottolineo questo perchè è quello che cerco io“. Davide non nasconde: “sono tanto confuso, sto bene con entrambe”. Intanto Beatrice lascia lo studio: “non ce la faccio più. Ti ho detto che sono innamorata di te e tu? L’hai vista la tua esterna? Guardala bene“. Davide reagisce: “a 20 giorni dalla scelta non mi piace questa cosa, non esco“, ma poco dopo cambia idea “adesso vado a prenderla“, ma la De Filippi fa notare “ma prima avevi detto di no?“.

ore 15:15 – E’ il momento di Riccardo del Trono Over. In studio torna Ida Platano: “sono qua per parlare“, ma l’ex compagno la interrompe subito. Ida precisa: “sono qui perchè hai continuato a menzionarmi, tu hai detto che non ho coraggio”, ma Riccardo è su tutte le furie: “vergognati, passare sempre per un carnefice no. Ci hai sguazzato a darmi sempre le responsabilità di tutto. Guarda dove sta la lucetta rossa accesa che ti piace, il gesto dell’anello è stato squallido”. La dama si difende: “lui non sa cosa vuole, è un narcisista. Si è nutrito del mio amore, ti ho consegnato l’anello con la parola fine perchè ti ho sempre aspettato e ho sopportato di tutto e di più”.

ore 15:30 – Ida Platano fa una confessione choc sul rapporto con Riccardo: “durante la quarantena lascia la valigia per terra per due mesi e non fa l’amore con me. Ma quale uomo? Mi sono tolto anche il vizio del fumo perché mi diceva che quando mi avvicinavo puzzavo”. Non solo, la dama ha un appunto anche per Tina: “non ho mai finto per questo amore, ho toccato il fondo e non sono qua per fare la vittima. Io di Riccardo mi sono innamorata dopo una settimana che ero nello studio, sicuramente sono sfigata in amore, trovo delle persone sbagliate“.

ore 15:40 – Procede il confronto scontro fra Ida Platano e Riccardo: “tu mi hai rovinato, se devo mandarti a quel paese te lo dico in faccia ‘vai a fare in cu*o’. Lui non sopportava l’affetto dei miei cari, delle persone, i regali che mi arrivano”. Maria De Filippi cerca di intervenire per mettere un punto, ma è Gianni a tirare le somme: “Riccardo tu cosa ottieni dopo ciò?” con il cavaliere che precisa “mi sono liberato“.

ore 16:00 – Dopo il ciclone Ida Platano, è il momento di Biagio e Sabina. Ma prima c’è un fuorionda di Gemma: “non sono complice dell’ipocrisia, certe cose non si possono dire”. In studio Biagio si rivolge a Sabina: “tu come sei stata in quei momenti con me?“, ma la dama non ne vuole sapere, ma poi precisa “non mi sentivo bene, non stavo tranquilla“. Sabina poi ribatte: “un uomo che ti dice sei falsa, non ti credo, devi uscire dal programma…ma perchè devi insistere con me?“. Allora Biagio si alza e lascia il centro studio.