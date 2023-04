La puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 21 aprile, non andrà in onda. Così come era accaduto per il giorno di Pasquetta, il programma dei sentimenti condotto da Maria De Filippi si prende un lungo periodo di pausa a cavallo delle feste. Infatti dal 21 al 25 aprile, non vedremo le storie di Gemma e degli altri signori e signore del parterre. Vediamo quindi come cambia il palinsesto di Canale 5 nella fascia pomeridiana.

Uomini e Donne oggi, venerdì 21 aprile, non va in onda

In occasione del lungo ponte del 25 Aprile, Mediaset ha deciso di non mandare in onda Uomini e Donne a partire da venerdì 21 aprile. Si dovrà attendere il primo giorno feriale, cioè mercoledì 26 aprile, per scoprire cosa accadrà nelle esterne del trono classico di Nicole, in dubbio tra Andrea e Carlo.

Anche Luca sta continuando la conoscenza delle sue corteggiatrici, ma a tutte sembra mancare quel qualcosa che le porti a essere scelte. Nel trono over invece, hanno fatto il loro ingresso nuovi signori che stanno conoscendo Paola e Silvia. Ci sarà quindi una lunga pausa per tutti gli appassionati del programma.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

Uomini e Donne non andrà in onda dal 21 al 25 aprile come risulta dalla nuova programmazione di Canale 5. Venerdì 21 aprile al suo posto sarà trasmesso uno speciale dedicato ad Amici. Il talent del sabato sera sta facendo registrare numeri importanti a livello di ascolti e Mediaset ha deciso di dedicare quella fascia oraria al racconto della preparazione delle sfide degli 8 ragazzi rimasti in gara per la vittoria finale.

Lunedì 24 aprile invece andrà in onda, dalle 14.08 alle 16.02, il film Inga Lindstrom – La casa sul lago. Il giorno della liberazione, martedì 25 aprile, è in programma dalle 14.17 alle 16.05 Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley.

Resta invariata per questi giorni di festa, la programmazione dei daytime di Amici che precede verso le 16 quello dell’Isola dei Famosi.