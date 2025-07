Marisa Laurito è un’artista unica nel suo genere, un talento poliedrico che ha spiccato il volo grazie a Renzo Arbore conquistando di diritto un posto nel districato mondo dello spettacolo. Attrice, cabarettista e conduttrice televisiva, la Laurito ha scritto alcune delle pagine più belle della televisione e dello spettacolo.

Marisa Laurito: “Ballando con le Stelle? Talent piacevole, ma non mi sono divertita”

Nata, artisticamente parlando, nella “scuola” di Renzo Arbore e Eduardo De Filippo, Marisa Laurito ancora oggi è uno dei nomi più risonanti dello spettacolo italiano. Oggi sceglie con cura ed attenzione i programmi a cui presenziare prediligendo il teatro e in particolare il ruolo di direttrice del Teatro Trianon Viviani di Napoli. La verace artista napoletana si è raccontata dalle pagine di Fanpage soffermandosi sulla tv di oggi e facendo delle rivelazioni assolutamente inedite! In primis la Laurito ha ricordato la sua avventura a Ballando con le Stelle nel 2014 accanto al ballerino professionista Stefano Oradei. Un’esperienza dove però non si è affatto divertita considerando quanto dichiarato:

“Ballando è un talent piacevole, ma poi alla fine non mi sono divertita molto perché pensavo si potesse giocare di più. Un po’ come si fa nella versione americana. Qui, è portato più sulla qualità del ballo e non ha senso paragonarmi ad atleti che fanno ore e ore di ginnastica al giorno. Soprattutto, anche a me non me ne frega niente di mettere il piede in quella determinata posizione a tutti i costi, cioè non lo trovo neanche interessante a dire il vero. Non lo rifarei più perché non mi sono divertita. Io sono abituata a divertirmi quando lavoro, quindi è alla base del mio essere. Questa è un’altra peculiarità che abbiamo noi che abbiamo lavorato con Renzo Arbore“.

Marisa Laurito tra L’Isola dei Famosi e il paragone Stefano de Martino – Renzo Arbore

Non solo, Marisa Laurito ha confessato che non le dispiacerebbe fare L’Isola dei Famosi, un talent difficile, ma interessante. In passato è stata chiamata per la prima edizione, ma nonostante una cifra importante decise di non parteciparvi tra le lacrime. ” Per fare la prima edizione mi hanno offerto una cifra blu. E io, purtroppo, ho rifiutato piangendo” – ha detto la Laurito precisando – “l’Isola è un programma bellissimo, però se fatto con persone intelligenti. La sopravvivenza è un argomento molto interessante, ma deve essere fatto con persone con cui la sopravvivenza si può costruire. Non mi interessano le “jacovelle” dei reality”.

Infine la conduttrice si è soffermata sull’uomo del momento Stefano De Martino “è un giovane bravo, che fa il suo mestiere, lo fa bene e ha successo per questo ed è tutto molto giusto e buono”. Attenzione però al paragone con Renzo Arbore, un confronto che viene stroncato dalla Laurito che per decenni ha lavorato con lo showman. “Arbore è stato un inventore della televisione, di un’altra televisione, di un altro cinema, di un’altra radio, cioè di tutto quest’altro che è stato trasgressivo, intelligente, ironico e chi più ne ha più ne metta” – ha precisato a gran voce la Laurito concludendo – “De Martino? il problema è paragonarlo ad Arbore! Ancora oggi io credo che non ci siano paragoni da fare perché il mondo arboriano è quello che ha composto Arbore“.