A Uomini e Donne la presentazione della nuova tronista Federica Aversano ha fatto già discutere. La ex corteggiatrice di Matteo Ranieri è tornata nel dating show di Maria de Filippi, ma in una veste del tutto nuovo: quella di tronista. Il suo arrivo non è passato inosservato all’opinionista Tina Cipollari. Ecco cosa è successo.

Federica Aversano tronista di Uomini e Donne

“Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro ma quando si tratta di metterci il cuore ho imparato a contare fino a dieci. Se mi inca**o divento una iena, basta poco per essermi amica o nemica“. Con queste parole Federica Aversano si è presentata al pubblico di Uomini e Donne come nuova tronista. La ex corteggiatrice di Matteo Ranieri è alla ricerca del grande amore e non ha paura a dirlo: “l’uomo per piacermi deve farmi sorridere, deve essere simpatico, solare ma non deve essere uno sbruffone. Non cerco un padre per mio figlio, un padre ce l’ho già, cerco un compagno che possa condividere tutto con me”.

Presupposti sicuramene positivi quella della tronista che però non sembra aver incontrato la simpatia di Tina Cipollari che, senza batter ciglio, ha espresso il suo parere una volta chiamata in causa dalla padrona di casa Maria de Filippi. La conduttrice, infatti, ha chiesto all’opinionista: “Tina cosa provi nel vederla sul trono?” con la Cipollari che sinceramente ha replicato: “veramente sono proprio indifferente“. Che dire: un commento chiarissimo che lascia presagire che tra le due ci saranno scintille!

Tina Cipollari e Federica Aversano: cosa è successo lo scorso anno

Proprio lo scorso anno la Cipollari si era pronunciata così su Federica poco dopo essere stata la non scelta di Matteo Ranieri:

“Non sono mai intervenuta in questi mesi perchè molto spesso esco, ma credimi la persona immatura sei tu. Sei proprio una ignorante, visto che non sei la scelta, una persona educata come tu sempre hai ritenuto di essere…allora non ti ha scelto? Fattene una ragione. Sai che ti dico? Ha fatto bene Matteo, sei sempre stato un mattone! Sono felice che non sei la scelta, pesante come un macigno. Fattene una ragione”.

I presupposti che tra le due possano esserci scintille ci sono tutti!