Perché Uomini e Donne oggi, 19 settembre 2022, non va in onda? Maria De Filippi non doveva debuttare proprio oggi su Canale 5 con le nuove puntate della nuova stagione del programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset? Ecco il motivo e la nuova data per la messa in onda delle pene d’amore di Gemma, Ida, Riccardo e dei vari colleghi.

Perché Uomini e Donne oggi non è in onda? Svelato il motivo

Perché Uomini e Donne quest’oggi, lunedì 19 settembre 2022, non va in onda? La nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi non doveva debuttare proprio oggi? Sì. Inizialmente i piani di Mediaset erano questi. Il programma sarebbe dovuto ritornare a tener compagnia ai suoi telespettatori con le nuove vicende amorose dei protagonisti dalle 14:45. Il cambio di programmazione non è dovuto a problemi interni a Mediaset o a Uomini e Donne. Diverse puntate, ormai, sono già state registrate – come vi abbiamo raccontato nelle varie anticipazioni su Uomini e Donne e i nuovi tronisti o sulle liti tra Ida, Riccardo e Armando oltre che Tina e Pinuccia – e non attendono altro che di andare in onda.

L’assenza dell’amatissima trasmissione di Maria De Filippi è da attribuire al funerale della Regina d’Inghilterra. Canale 5 ha deciso, infatti, di seguire in diretta la cerimonia funebre e di rendere così omaggio a sua Maestà raccontando a tutti un pezzo di Storia dell’Europa. Con Elisabetta, infatti, si è chiusa una vera e propria era.

Le anticipazioni: cosa vedremo nelle prossime puntate e quando andrà in onda

Cosa dicono le anticipazioni di Uomini e Donne? In primis chiariamo che il programma riprenderà la sua regolare programmazione e debutterà alle 14:45 di martedì 20 settembre 2022.

Nelle puntate già registrate sono stati presentati, così come vi abbiamo raccontato, 4 nuovi tronisti per quello che sarebbe il trono classico – 2 maschi e 2 femmine – e hanno fatto ritorno in studio grandi protagonisti del trono over, ovvero: Ida, Armando, Riccardo, Gemma e Pinuccia. A creare maggior scompiglio nelle prime puntate sono stati proprio: Ida, Riccardo e Armando. Maria De Filippi ha cercato di spingere Ida e Riccardo a parlarsi e a chiarirsi svelando le loro emozioni. Liti furibonde sono però scoppiate all’interno dello studio.

