Uomini e Donne Over: la disperazione di Gemma, Juan Luis la usa?

Cosa è successo a Uomini e Donne Over? Cosa vedremo prossimamente in onda? La disperazione di Gemma ha fatto preoccupare addirittura Tina che le ha offerto una spalla su cui piangere. Juan Luis non ha fatto altro che usare la Galgani? Ecco tutte le anticipazioni in merito alla registrazione di lunedì 16 dicembre 2019. Come al solito la puntata non è stata registrata di sabato perché Maria De Filippi era impegnata con la finale, in diretta, di Tu si que vales.

Uomini e Donne Over: Gemma in bianco, Juan Luis ha mentito?

Cosa è accaduto fra Gemma e Juan Luis? Li avevamo lasciati, nell’ultima puntata di Uomini e Donne Over andata in onda, leggermente perplessi, ma pronti ad incontrarsi a Torino per chiarirsi. Armando aveva gettato ombre sul comportamento dell’affascinante napoletano, ma nonostante tutto, la dama torinese sembrava voler dar credito al compagno che l’aveva catturata con il suo sguardo magnetico.

Cosa succederà nelle prossime puntate? Secondo le anticipazioni delle talpe del Vicolodellenews.it Gemma e Juan si sono incontrati a Torino. I due hanno anche dormito insieme, ma non è accaduto nulla. Niente danze selvagge sotto le coperte, niente approcci, niente di niente. Juan si è addormentato vestito e la povera Gemma ha meditato fino alle 5 del mattino per cercare di comprendere come mai il suo corteggiatore non volesse lanciarsi in coccole e tenerezze.

Una volta raccontato tutto ciò in studio, Armando si è scagliato nuovamente contro Juan Luis. Il napoletano è tornato in puntata veramente agguerrito e ha portato tutte le prove in merito alle tesi sostenute. Armando ha quindi sottoposto a Gianni e Tina i messaggi che Juan ha scambiato con la sorella ed ha poi parlato dell’altra donna di Firenze che, a suo dire, non era affatto una amica di Juan.

Gemma ha così iniziato a vacillare. Il terreno le è crollato sotto i piedi e l’ennesima delusione si è palesata davanti ai suoi occhi. Ancora una volta la dama torinese si è fidata di un uomo che, forse, l’ha solo usata.

Si è poi parlato della serata di Juan e Gianni Sperti ha espresso tutte le sue perplessità. Gemma ha quindi abbandonato lo studio e Tina l’ha seguita offrendole, poi, un po’ di conforto ed una spalla su cui piangere.

Uomini e Donne Over: Armando, Veronica e …

Nonostante tutto ciò, Armando ha dovuto affrontare le sue due donne. Da un lato Veronica, dall’altro Roberta. Entrambe molto interessante a lui. Entrambe capaci di mandarlo in confusione.

Armando ha litigato con Veronica, ma poi ha tentato di uscire dallo studio con lei e c’è riuscito.

Inutile dire come Roberta ci sia rimasta davvero male anche perché lui le aveva detto che voleva prendersi una pausa di riflessione da entrambe. Peccato però che alla fine della puntata Armando e Veronica siano tornati in studio perché avevano già litigato.

Ora la domanda è una sola: Maria De Filippi ci lascerà con il dubbio sul futuro fra Gemma e Juan Luis, ma anche fra Armando e Veronica, fino a dopo l’Epifania? Pare proprio di sì. Molto probabilmente queste registrazioni andranno in onda in questa settimana. Dalla prossima, ovvero dal 23 dicembre 2019, Uomini e Donne andrà in Ferie.