Colpo di scena a Uomini e Donne Over, anche se le cose non sono andate come i più romantici avrebbero desiderato. Durante le registrazioni della puntata del trono di Maria De Filippi, il braccio destro della conduttrice ha pubblicato sui social una immagine con una pioggia di petali rossi e subito dopo si è scatenato l’inferno. Tutti hanno iniziato a parlarne, ma in pochi hanno davvero capito di cosa si trattava. Niente petali, in realtà, ma protagonisti della scena erano comunque Ida e Riccardo. Lui ha fatto, davanti a tutti, l’attesissima proposta di matrimonio a lei. Come è andata a finire?

Uomini e Donne Over: cosa è accaduto prima

La storia d’amore fra Ida e Riccardo è una delle più tormentate di Uomini e Donne Over. I due si sono presi e lasciati una infinità di volte. Nelle ultime puntate, però, la rottura sembrava essere definitiva. Ida, ormai stanca di continuare a soffrire, aveva detto di non provare più i sentimenti di un tempo per Riccardo. Quest’ultimo, invece, si sentiva bloccato e stanco di ripetere sempre gli stessi discorsi.

Negli ultimi mesi Ida ha sempre lamentato come Riccardo fosse frenato nei suoi confronti. La donna ha sottolineato così più volte il fatto che lui non si avvicinasse più a lei come un tempo. Nessun contatto fisico. Quando, poi, provava lei ad approcciarsi a lui, Riccardo la respingeva. Insomma il corteggiatore sembrava essere completamente cambiato e non rispondere nemmeno alle storie narrate da tutte le altre donne che, durante la loro rottura, lui aveva frequentato.

Molti in studio hanno cercato di parlare a Riccardo e fargli capire cosa volesse Ida, ma ogni volta è semplicemente nata una discussione interminabile che non ha mai portato a nulla.

Uomini e Donne Over: dalla lite al matrimonio

Come anticipato dal Vicolodellenews, nello studio di Uomini e Donne Over c’è stata una clamorosa proposta di matrimonio. Cosa è accaduto? Ebbene con tutti già presenti in studio, Maria De Filippi ha fatto entrare Ida.

La donna ha raccontato di come abbia iniziato a pensare di non provare più gli stessi sentimenti per Riccardo. A quel punto in studio è calato il gelo. Soprattutto la conduttrice non sapeva più come andare avanti. Lei sapeva cosa doveva succedere e viste le parole di Ida tutto sembrava essere leggermente surreale.

Maria De Filippi ha comunque chiamato Riccardo e ha fatto sì che i due si parlassero. Lui ha raccontato che dopo la puntata si sono sentiti. Nonostante si fossero lasciati, i due si sono riavvicinati anche fisicamente. Spronato dalla conduttrice Riccardo ha poi chiesto ad Ida di sposarlo e quest’ultima è rimasta letteralmente impietrita.

Per rompere l’imbarazzo Riccardo e Ida hanno iniziato a ballare insieme su consiglio della padrona di casa. Lui ha poi preso in braccio lei e l’ha trainata fuori dallo studio. Dietro le quinte i due si sono abbracciati. Poco dopo, però, Maria De Filippi ha chiesto che la telecamera li lasciasse soli. Come sarà finita?