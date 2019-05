Ultimo appuntamento di stagione col Trono Over, oggi a Uomini e donne. La puntata di martedì 28 maggio 2019, infatti, è stata quasi interamente dedicata alle vicende sentimentali di Ida e Riccardo. In puntata, però, c’è stato anche spazio per l’annuncio di Lisa e Mauro (“presto sposi”) e per un nuovo round con la simpatia di Pasqualina e Antonio (due signori davvero molto arzilli). Rivediamola, allora, in replica e in streaming on demand, in questo nuovo video Witty tv / Mediaset ufficiale. Infine, ricordiamo anche che, da domani a Uomini e donne, inizieranno le scelte dei tronisti del Trono Classico, per la prima volta trasmesse in diretta tv su Canale 5. Ma quale sarà la scelta di Andrea, Angela e Giulia? Appuntamento a domani pomeriggio per scoprirlo!