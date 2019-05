Ida e Riccardo di nuovo insieme? Chissà. Per il momento, a Uomini e donne piange lui, piange lei e, nella puntata del Trono Over di oggi, martedì 28 maggio 2019, è Maria De Filippi che riprova a far decollare di nuovo la coppia col suo intervento…dallo scalino. Peccato, però, che neppure le parole della conduttrice in versione Cupido sortiscano l’effetto – lieto fine sperato. Ecco, allora, il video Witty tv / Mediaset con l’intero momento dedicato ad Ida e Riccardo e tratto dall’odierno appuntamento col programma di Canale 5. Qui anche le ultime news sulla recente lite dei due con Roberta e le ultimissime notizie su un’altra coppia nata in trasmissione: quella formata da Lisa e Mauro, presto sposi.