Buone notizie, oggi a Uomini e Donne. Lisa e Mauro, una delle coppie del Trono Over, annunciano che presto diventeranno sposi. Il lieto “proclama”, infatti, è arrivato nella puntata in onda questo martedì 28 maggio 2019; da domani, invece, e fino a venerdì 31 ci saranno le scelte dei tronisti, per la prima volta trasmesse in diretta tv su Canale 5. Rivediamo, allora, l’intero momento tratto dal programma di Maria De Filippi, con i due che annunciano che l’anno prossimo si sposeranno e con Gemma Galgani che, pronta a commuoversi, riceve dei fazzolettini anti-lacrime da parte di Tina Cipollari (video Mediaset / Witty tv).