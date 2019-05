Ida e Riccardo “sono d’accordo”? A lanciare l’ipotesi, nella puntata di oggi di Uomini e donne, è la lite a tre tra la Platano, Guarnieri e Roberta. In puntata, infatti, Ida replica alle dichiarazioni della donna e, in studio, interviene anche Riccardo, dal canto suo accusato di essere “sempre lo stesso”. Dopo il nuovo scontro a tre, però, Ida decide che “non se ne va” e che torna a sedersi tra le fila del Trono Over di Canale 5 già dal prossimo settembre. Rivediamo, allora, l’intero litigio tra i protagonisti del programma, in questo video Mediaset / Witty tv datato 28 maggio 2019.