Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 29 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma si è sfogata dopo l’ennesima delusione del cavaliere Maurizio. Non solo Tina l’ha punzecchiata dandole dell’amante di Walter Chiari.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si tornerà a parlare di Gemma dopo il duro confronto con Tina che l’ha additata come “amante di Walter Chiari”. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 29 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con il tronista Giacomo che si confronta con la corteggiatrice Martina.

ore 15:00 – Giacomo è diviso da Carolina e Martina. “Lo capisco lui” – precisa Carolina – “Martina è una bella persona, secondo me ti piace“. Il tronista non nasconde di essere in difficoltà: “per me non è una situazione facile, non mi capita mai di uscire con più persone“.

ore 15:10 – Carolina non nasconde di essere interessata, ma che non è facile vedere il ragazzo che le piace interessato ad altre ragazze. Intanto a centro studio è il momento del cavaliere Luca.

ore 15:15 – La dama Angela parla della conoscenza con Luca: “per lui il sentimento non era nato, ma non nascerà mai e forse hanno ragione i nostri opinionisti quando hanno detto che io non le sono mai piaciuta. E’ molto elegante, ma non è diretto. Ci siamo baciati ed abbracciati, ma perchè dire ‘aspettiamo una settimana’. Non ti piaccio punto e basta, i colpi li so reggere”. Il cavaliere si difende: “sono arrivato qui con una opinione che confermo e ribadisco“.

ore 15:30 – Luca però si difende e parlando del bacio: “altro che chimica, la temperatura si è alzata di 10 gradi. Quando succede una cosa così è forte, molto forte. Dopo però non ho sentito il bisogno di sentirti”. Dal parterre interviene Elisabetta, ma Angela prende la parola per confermare la sua decisione: “Luca non ti stimo più, basta“.

ore 15:40 – Si passa al trono di Massimiliano che è uscito in esterna con Eugenia. La corteggiatrice gli ha portato un uovo per la nipote: un momento emozionante per il tronista.

ore 16:00 – Massimiliano è uscito in esterna anche con Vanessa. “Non ci credevo neanche, ero assente in casa, non vedevo l’ora di venire qui, di vederti e chiederti ‘che hai pensato subito dopo?’” – domanda la corteggiatrice. La tronista replica: “non ci ho pensato, ho avuto dei problemi miei e non mi sono potuto permettere di pensare a questo“.