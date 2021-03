Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 24 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata abbiamo assistito alla scelta di Sabina e Claudio: la dama e il cavaliere sono usciti insieme dal programma sotto una pioggia di petali rossi.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Gemma durante il suo ingresso in studio cade dalle scale. Cosa si è fatta? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 24 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con la promo alla fiction “Svegliati amore mio“ di Sabrina Ferilli. “E’ una fiction che parla di diritto al lavoro e alla vita” – dice la De Filippi – “Sabrina interpreta una mamma che è sposata ad un uomo che lavora in una acciaieria, ma la figlia si ammala di leucemia. C’è il tentativo della mamma di far capire come questa fabbrica con le polveri sottili sia un problema per malattie e tumori, ma al tempo stesso c’è il diritto al lavoro e la volontà di trasformare questa fabbrica in qualcosa di socialmente utile”.

ore 15:00 – Gemma si sfoga nel dopo puntata parlando di Maurizio P.: “c’è un pò di malumore, l’ho visto un pò spiazzato. Mi aspetto una serata carina, una carezza, anche soltanto una mano che ti accarezza i capelli. Un segnale un pò sentimentale, di maggior partecipazione, condividere un interesse così come me l’hai fatto capire per telefono. Io ci metto sempre tanto entusiasmo, vedremo come andrà la serata“.

ore 15:05 – Gemma entra in studio e cade sugli scalini: “stavo facendo l’ape Maia, stavo volando e sono caduta“. Maria De Filippi però interviene: “guarda che è sangue, c’è sangue sulla gamba, aspetta un attimo. Stai ferma lì. Vedrai che ti esce anche il livido, tutte due le gambe, hai sbattuto solo lo stinco o il ginocchio. Mi dispiace perchè per il fatto del Covid nessuno si può avvicinare, vai disinfettata, sanguini. Penso che tu debba uscire”. In studio arriva Maurizio P. che viene preso in giro da Gianni che gli dice: “dovrai prenderti cura di lei adesso“.