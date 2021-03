Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 1 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la tronista Samantha si è fatta nuovamente notare durante un confronto con il corteggiatore Francesco che ha deciso di eliminarsi. Intanto c’è stato un riavvicinamento fra Riccardo e Roberta del Trono Over.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ci sarà una durissima lite fra Armando e Riccardo del Trono Over. Voleranno parole grosse al punto che anche la padrona di casa Maria De Filippi è dovuta intervenire. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 1 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Samantha che è uscita in esterna con Micheal. La tronista però non è molto contenta: “come primo appuntamento è stata forte, pesante. Già dal primo messaggio avevo notato che eri importante scrivendo ‘ti penso’. Sono diffidente, mi sei sembrato un pò troppo. Me ne sono andata dall’esterna con un senso di pesantezza. Non la persona, ma l’esterna”.

ore 15:05 – Samantha non è rimasta molto colpita dal corteggiatore Micheal: “non ti ho visto un ragazzo attratto da me. Mi ha fatto piacere vederti, ma non posso accontentarmi adesso qui. Non sono tornata in macchina con le farfalle nello stomaco“. Poi è la cosa dell’esterna di Ugo, ma anche questa volta la tronista non è convinta: “non credo di avergli fatto girare la testa. Grande attrazione fisica, ho percepito la chimica da parte di entrambi“.

ore 15:15 – Si passa al Trono Over con una nuova dama per Armando. Si tratta di Federica, ma il cavaliere non è interessato.

ore 15:25 – Scontro fra Armando e la tronista Samantha: “il tuo unico modo per parlare con te è parlare sopra di te. Sei mentalmente ottuso, non ti ho mai visto sorridere. Tu vorresti una donna che stesse zitta a dirti ‘sei bello, intelligente e che non ti contraddica mai‘”.

ore 15:35 – La situazione degenera quando Riccardo interviene accendendo la miccia. Scoppia l’ennesima discussione con Armando che decide di lasciare lo studio. Riccardo riprende anche Roberta: “non ci sto più, basta. Ha sentito qualcosa“, ma Gianni difende la dama “non è stata lei“.