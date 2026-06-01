Uomini e Donne oggi, lunedì 1° giugno 2026, non va in onda su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi si è fermato dopo la puntata di venerdì 29 maggio, che ha segnato la chiusura della stagione televisiva 2025/2026. Per i telespettatori inizia quindi la consueta pausa estiva del programma, in attesa del ritorno nel palinsesto autunnale.

Al posto di Uomini e Donne, Canale 5 modifica il pomeriggio con una programmazione speciale per il ponte del 1° giugno. Secondo le anticipazioni sul palinsesto, nella fascia pomeridiana trovano spazio film romantici e successivamente la nuova serie turca Racconto di una notte.

Uomini e donne non va in onda oggi, 1 giugno

Nelle ultime puntate stagionali di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi ha chiuso diversi percorsi rimasti al centro dello studio nelle settimane precedenti. La puntata finale di venerdì 29 maggio 2026 è stata dedicata soprattutto al racconto del percorso di alcune coppie, con diversi momenti riepilogativi e il ritorno in studio di alcuni protagonisti del Trono Over. Su Mediaset Infinity la puntata del 29 maggio viene indicata proprio come appuntamento dedicato al “percorso di alcune coppie”.

Tra i momenti più seguiti c’è stato il racconto della storia di Alessio e Debora, coppia che il pubblico ha seguito nel corso della stagione. Nella stessa puntata spazio anche a Tiziana e Mauro, ad Agnese e Roberto e ad Alessandro e Maria Teresa, tornati protagonisti attraverso clip e racconti dedicati al loro percorso nel programma.

Negli appuntamenti precedenti, invece, grande attenzione è stata riservata a Ciro, protagonista del Trono Classico. La puntata di martedì 26 maggio è stata segnata dalla sua scelta: il tronista ha deciso di uscire dal programma con Elisa, dopo un percorso fatto di confronti, dubbi e momenti importanti anche con Martina. Mediaset Infinity segnala infatti la puntata del 26 maggio come “La scelta di Ciro” e tra le clip ufficiali compaiono anche “Ciro sceglie Elisa” e “Ciro: Martina non ti scelgo perché…”.

Nel Trono Over, invece, gli ultimi giorni di messa in onda hanno visto ancora al centro dello studio le dinamiche tra Cinzia, Marco e Mario. Nella puntata di giovedì 28 maggio si è parlato di “Cinzia alle strette”, mentre le clip ufficiali raccontano il confronto tra Cinzia e Marco, la richiesta di Marco di andare a Salerno con lei e le tensioni nate dalle domande sui sentimenti della dama.

Spazio anche alla tradizionale leggerezza del programma, con la sfilata femminile andata in onda mercoledì 27 maggio dal titolo “Arriva la bomba, si tratta di me!”. In quella puntata diverse dame si sono messe in gioco davanti al parterre e agli opinionisti, regalando uno degli ultimi momenti più vivaci della stagione.

La settimana conclusiva si è quindi chiusa tra scelte, confronti, ritorni in studio e bilanci dei percorsi più seguiti. Con l’ultima puntata del 29 maggio, Uomini e Donne ha salutato il pubblico di Canale 5 e si è fermato per la pausa estiva, in attesa della nuova stagione prevista, salvo cambiamenti di palinsesto, dopo l’estate.

Quando torna Uomini e Donne 2026?

Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il ritorno di Uomini e Donne. Come accade abitualmente, il programma dovrebbe riprendere a settembre 2026, nella tradizionale fascia pomeridiana di Canale 5, salvo cambiamenti di palinsesto.