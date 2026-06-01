Nella splendida cornice settecentesca di Villa Clerici, tra luci soffuse, candele bianche e atmosfere cinematografiche, Sal Da Vinci ha celebrato il release party del suo nuovo album Per Sempre Sì, pubblicato da Atlantic Records Italy, Warner Music Italy e Cose Production, prodotto da Adriano Pennino, trasformando Milano in un luogo sospeso tra musica, emozioni e condivisione.

Sal Da Vinci presenta il disco “Per Sempre Sì”

Il disco arriva in uno dei momenti più importanti della carriera di Sal Da Vinci, dopo il successo brano “Per sempre sì”, vincitore del Festival di Sanremo e successivamente presentato in gara all’Eurovision Song Contest.

L’evento, curato nei minimi dettagli, aveva il sapore di una vera e propria esperienza immersiva. All’interno della villa, un pianoforte bianco dominava la scena circondato da decine di candele, mentre un coro di ragazzi ha accolto gli ospiti reinterpretando alcuni dei brani più amati dell’artista.

Successivamente Sal Da Vinci è salito sul palco per esibirsi sulle note di alcuni brani del nuovo progetto, regalando agli invitati un’anteprima emozionante di “Per Sempre Sì”. Un album che rappresenta un nuovo capitolo per il cantante.

Tra gli ospiti presenti anche Ambra Angiolini, arrivata insieme a Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy. Presenti inoltre numerosi giornalisti, addetti ai lavori e amici dell’artista arrivati da tutta Italia per celebrare questo importante traguardo.

Con “Per Sempre Sì”, Sal Da Vinci inaugura una nuova fase della sua carriera. «Mi sorprende e mi rende felice che sia arrivato qualcosa di veritiero», ha raccontato l’artista durante la presentazione dell’album alla stampa. «Questo disco parla di logiche che fanno parte della nostra vita, racconta il dolore, il rapporto tra un padre e un figlio. Ho sempre cercato di impegnarmi per essere felice, imparando il mestiere dell’amore. La fedeltà è la costruzione di un qualcosa, non una parola vuota. È la dimostrazione di qualcosa di speciale».

Le collaborazioni nell’album

“Per sempre sì” è un racconto quotidiano di emozioni costruito lungo il percorso umano e artistico del cantante. All’interno ci sono soprattutto gli affetti familiari. Tra i momenti più significativi spiccano le collaborazioni con il figlio Francesco Da Vinci nel brano “Somigli a me” e con Serena Brancale in “Dimmelo”, due incontri artistici che aggiungono ulteriore profondità emotiva al progetto.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Sal Da Vinci ha affrontato anche il tema delle etichette musicali e della definizione di “neomelodico”, spesso associata alla sua carriera «Quando si parla di neomelodico sembra che si parli di un genere a parte che non fa parte della cultura del nostro Paese», ha raccontato. «Se analizziamo la parola, nuovo melodico non è un termine negativo. Il problema è quando si usa per ghettizzare, e questa cosa va chiarita. Io faccio musica pop, che arriva al cuore della gente e che racconta i sentimenti che possono provare tutti. In questo album non ho fatto altro che raccontare me stesso, il mio modo di fare musica e di vivere».

Nel disco è presente “Voglio ancora amarti”, canzone dedicata al padre: «È una canzone nata nel dolore, un dolore insopportabile che non passa col tempo. All’inizio non riuscivo a cantarla. Poi qualche anno fa, durante uno spettacolo, il regista Luca Miniero mi convinse a eseguirla dal vivo. C’era una commozione generale. Il dolore si è trasformato così in altro. Ho voluto cantarla per esorcizzarlo, perché tutti noi, prima o poi, passiamo da lì. La musica aiuta a superare anche queste cose» – Ha dichiarato l’artista.

L’obiettivo è di creare una connessione autentica con il suo pubblico. «Quando si parla di canzone popolare, Roberto Vecchioni ha spesso riflettuto sul significato di “canzone alta”, che non deve essere necessariamente intellettuale ma capace di abbracciare più persone possibile. Se anche una sola canzone di questo album riuscisse a far riflettere qualcuno, avrei raggiunto il mio scopo. È un disco di pancia, fatto con amore, che aiuta a riscoprire il valore dello stare insieme» – Ha aggiunto Sal Da Vinci.

Accanto alla title track, che ha già superato i 36 milioni di stream e i 25 milioni di visualizzazioni, nell’album c’è anche “Poesia”, il nuovo singolo estivo che inaugura ufficialmente la stagione musicale dell’artista.

Eurovision e Tour

Sal Da Vinci ha poi raccontato dell’esperienza vissuta all’Eurovision Song Contest: «È stato un incontro di culture, ma soprattutto di esseri umani. Un villaggio di sentimenti che porterò nel cuore per sempre. Con molti dei ragazzi che rappresentavano altre nazioni continuiamo a sentirci. Alcuni mi hanno chiesto di collaborare o di incidere “Per sempre sì” nelle loro lingue. È qualcosa di pazzesco».

L’uscita dell’album anticipa una lunga stagione di concerti che porterà Sal Da Vinci negli USA, e successivamente sui palchi italiani per il tour estivo 2026. Il percorso culminerà con i tre concerti evento all’Arena Flegrea di Napoli, previsti a settembre, prima della tournée teatrale autunnale.