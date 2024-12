Perché Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi, oggi (lunedì 23 dicembre 2024) non va in onda su Canale 5? La risposta è semolice, il programma va in vacanza cosi come ogni anno. L’incontro con tronisti, dame e cavalieri è previsto per l’inizio del 2025, subito dopo le festività natalizie.

Uomini e Donne non in onda il 23 dicembre 2024: perchè? Il Motivo

Uomini e Donne si prende una pausa per le festività natalizie. A partire da oggi, lunedì 23 dicembre, il programma non andrà in onda. I telespettatori, dopo l’ultima puntata trasmessa venerdì scorso, dovranno aspettare un po’ prima di scoprire cosa riserverà il dating show di Maria De Filippi.

La trasmissione si fermerà per alcuni giorni per tornare nel 2025. Il programma, infatti, tornerà puntuale su Canale 5 alle 14:45 dal 7 gennaio, subito dopo l’Epifania che segna la fine delle celebrazioni natalizie. Lo stesso vale per Amici, il talent show di Maria De Filippi, il cui ultimo pomeridiano è stato trasmesso domenica 22 dicembre.

Durante la pausa, i fan dovranno fare a meno non solo della puntata tradizionale ma anche dei daytime, che saranno sospesi. Il palinsesto di Canale 5 subirà dunque alcune modifiche per le festività, pur mantenendo programmi di attualità come Pomeriggio Cinque, condotto dal giornalista Dario Maltese

Dove seguire Uomini e Donne in diretta TV e streaming?

Le nuove puntate, in programma dopo le festività, saranno trasmesse come di consueto su Canale 5 alle ore 14:45. Ma non solo in TV: sarà possibile guardarle anche in live streaming sulle piattaforme Mediaset Infinity o Witty TV.

Uomini e Donne è un celebre programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Nato inizialmente come versione ‘adulta’ del precedente talk show Amici della stessa conduttrice, il format si è evoluto da uno spazio dedicato alle problematiche giovanili a un appuntamento imperdibile con relazioni e dinamiche intergenerazionali.