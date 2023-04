Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 7 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Nella puntata di oggi spazio al Trono Over. Novità in arrivo per Gemma che si lancerà su un nuovo cavaliere. Chi sarà? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 7 aprile 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata vede il ritorno in studio di Alessandro.

Alessandro torna in studio per spiegare come stanno le cose con Pamela… #UominieDonne pic.twitter.com/H2ZpyVPois — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2023

ore 15:00 – In studio arriva anche Pamela per raccontare cosa è successo con Alessandro una volta usciti dal programma. “Allora facciamo un passo indietro: il ragazzo è abbastanza geloso e vede cose strane ovunque. Io lavoro dalla mattina alla sera e il tempo che ho a disposizione lo dedico a lui sia nelle videochiamate sia in quelle attenzioni che lui non riceve” – racconta la dama.

Pamela dà la sua versione dei fatti! #UominieDonne pic.twitter.com/1jdpZ21azg — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2023

ore 15:15 – Pamela si confronta con Alessandro: “dimmi tu che devo fare?” con il cavaliere che replica “ma tu dentro di te che senti?“. La dama domanda: “vuoi sentire che ti amo?”.

Come andrà avanti la storia tra Alessandro e Pamela? #UominieDonne pic.twitter.com/r3hhaL2H0E — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2023

ore 15:30 – A centro studio Alberto. Il cavaliere è uscito con Tiziana, ma la dama chiede al cavaliere maggiori certezze per proseguire la conoscenza. Intanto si parla anche di Antonio che sta uscendo con Gabriella. La dama racconta la conoscenza con il cavaliere: “siamo usciti cinque volte e c’è stata una certa attrazione fisica“, ma Antonio ha da puntualizzare qualcosa alla dama: “si, attrazione fisica che non è scattata in qualcosa di emotivo“.

Tiziana vorrebbe delle certezze in più da Alberto… Cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/G4gzm9oeob — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2023

ore 16:00 – Gabriella a centro studio continua a confrontarsi con Antonio. La dama rivela di aver lasciato anche il numero a Claudio. Come finirà la loro conoscenza? Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Uomini e Donne!