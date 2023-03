Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 31 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Silvio ha chiuso la conoscenza con Gemma. Spazio poi al trono di Nicole: la tronista è sempre più vicina a Carlo. Cosa succederà oggi? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 31 marzo 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende con Gianni che lamenta del comportamento di Armando. Anche Tina riprende il cavaliere: “hai sempre qualcosa da ridire, sei sempre il primo del parterre a segnalare qualcosa“.

ore 15:00 – Aurora prende la parola su Armando: “secondo te è normale che mi fissi e fai le corna per terra. E’ una cosa carina da fare?”, ma il cavaliere: “ma quando mai, pensa che interventi dobbiamo fare? Mai fatta una cosa del genere“. Intanto in studio c’è una nuova corteggiatrice per Riccardo.

ore 15:15 – Si passa ad Armando che è uscito in esterna con Sara: “ha confermato di essere un casino, ma continua così“. Il cavaliere: “sono stato molto contento di aver avuto la possibilità di conoscerti, sei una bellissima persona. Ti ho tenuto perché sei riuscita a captare il mio modo di essere, avrei molto piacere se tu facessi parte della mia vita, ma non per l’aspetto di coppia, ma per dei paletti che ho io cerco dei canoni diversi. Ciò non toglie che sei stata importante per quel poco che ci siamo raccontati, ma non ti vedo come una persona che mi potrebbe dare il resto che serve in una coppia“. Tina lo riprende subito: “tu parli di superficialità, sei un uomo sentimentalmente impegnato, non c’è altra storia“, ma il cavaliere ribatte “sono sentimentalmente disamorato“. Gianni chiede di questi paletti con il cavaliere che spiega: “ho delle esigenze fisiche diverse, cerco dei canoni differenti, un’altra struttura fisica” con l’opinionista “pensa tu la superficialità di quest’uomo che bada tutto sull’estetico e poi ha fatto quel monologo sulla profondità prendendo in giro tutte le dame. A lui non interessa la testa, ma il corpo”. La corteggiatrice: “mi dispiace che se lui pensa questo rimarrà sempre solo, anche io ho un’ideale, ma non arriverà mai”. Anche Gianni è concorde.

ore 15:30 – E’ il momento di Luca. Il tronista è uscito in esterna con Alessandra. “E’ andata meglio delle altre esterne, ho sentito molto di più il contatto” -dice la corteggiatrice – “mi porto a casa sempre qualcosina in più. Mi sono portata a casa anche il fatto che ora mi vedi un pochino più sicura. E’ stata una piacevole colazione“. Anche il tronista conferma: “è stata una bellissima esterna, piano piano ci stiamo conoscendo sempre di più e sento che sto facendo dei passi verso di te. Mi fa piacere“. Poi è la volta dell’esterna con Ilaria. La corteggiatrice in studio commenta: “è andata male, ero molto arrabbiata, mi è rimasto il dispiacere per conoscersi meglio. Ti ho percepito prevenuto e diffidente, sin dall’inizio”. Il tronista si difende: “non sento chimica, non sento un trasporto verso di te, non ti percepisco e non ho voglia di conoscerti, è una cosa mia”.

ore 15:45 – Tina e Armando riprendono Armando per il suo comportamento complimentandosi con Luca che è alla ricerca di un amore profondo e leggero. “A mio avviso tu non stai cercando nulla qua dentro” – sottolinea la Cipollari ad Armando – “tu pensi di avere la libertà in tasca, ma non è così. Hai sempre trovato l’escamotage per eliminarle tutte.”

ore 16:00 – Sul finale ultimo confronto tra Silvio e Gemma. Tina chiude la puntata con il suo proverbio: “le parole possono mentire, ma le azioni raccontano sempre la verità“.