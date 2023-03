Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 27 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la sfilata delle dame con Gemma che si è calata nei panni di Julia Roberts. Oggi spazio al Trono Over: novità per Gemma e Silvio? Spazio anche ai tronisti: Lavinia è prossima alla scelta? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 27 marzo 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama parla delle difficoltà con Silvio, ma Tina è una furia: “tu questi anni non ti eri mai lamentata perchè avevi puntato degli uomini che ti piacevano“. La Galgani si difende “ma non con queste modalità, ma dove sta il rispetto della donna?“.

Gemma ha deciso di raggiungere Silvio nonostante la sua indecisione iniziale… #UominieDonne pic.twitter.com/sKFquPNWaS — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 27, 2023

ore 15:00 – Scontro in studio tra Tina e Gemma. “La verità è che Silvio non le è mai piaciuto perchè non è giovane, lei vuole la carne fresca. Lei ha bisogno di carne fresca per andare oltre, questo signore è troppo attempato e non vuole farci niente” – dice l’opinionista. Intanto in studio arriva Silvio.

ore 15:30 – Silvio in studio rinfaccia a Gemma tutte le spese affrontate in queste settimane tra spa, ristoranti e cene. Silvia lo attacca: “ti trovo maleducato e poco elegante“, ma Tina difende il cavaliere. Anche Maria De Filippi interviene: “quello che Silvia ti contesta non è l’aver corteggiato Gemma per un mese, ma il termine investimento che corrisponde…forse ti sei spiegato male“, ma il cavaliere replica “ho investito del tempo“.