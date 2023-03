Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 24 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? L’ultima puntata si è conclusa il trono di Nicol. Oggi spazio al Trono Over. Chi sarà a centro studio? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – Oggi è tempo sfilata a Uomini e Donne dal tema “Ti lascio senza fiato“. La prima a sfilare è Gemma. La dama ripropone una scena di Pretty Woman e Gianni invita Silvio ad essere Richard Gere. I voti però sono bassi con Alessandro che dà 6: “non mi è piaciuta“. Si prosegue con Roberta…

ore 15:00 – La sfilata di Roberta non entusiasma gli opinionisti: “niente di che, mi aspettavo qualcosa di più, scena vista e rivista“, ma i voti sono altissimi. Poi è la volta di Aurora che per la sfilata ha scelto un outfit da gatto. Tina: “oserei dire orrenda, una delle più brutte esibizioni più viste qua dentro“, ma la dama replica “io gioco, ironizzo“. Gianni pure boccia: “la scena iniziale col topo in bocca…“. Armando vota 1: “a parte che preferisco i cani che sono molto più fedeli dei gatti, ma poi ci vuole veramente coraggio“.

"Sono come un gatto: solare, dolce…ma anche indomabile" Vi è piaciuta Aurora? 😻

ore 15:15 – E’ la volta di Paola. La sua sfilata non convince nessuno, compresi gli opinionisti Tina e Gianni. I voti non sono entusiasmanti con Claudio che dà 5— “faccio fatica a credere a quello che dici, visto che cerchi un amore vero, ma poi sparisci“. Si prosegue con Cristina che viene bocciata da Alessio che dà 5-: “tu sei qui per cercare l’amore? Ho fatto una media della sfilata e del tuo comportamento con me”. In studio scoppia la discussione con Tina e Gianni l’uno contro l’altra.

Cristina non rinuncia al suo amato mare 🌊 Che ne pensate della sua performance?

ore 15:30 – Si prosegue con la sfilata di Silvia. Gianni e Tina bocciano, ma il parterre maschile dà voti altissimi. La dama: “questa volta ho voluto azzardare senza esagerare“, ma Tina “quello che fate vedere in passerella dice qualcosa di voi, evidentemente ti senti così“. E’ la volta di Carla.

Carla si è trasformata in un vampiro in passerella! Che voto dareste alla sua performance? 🧛🏻‍♀️

ore 15:45 – Carla si è travestita da “Conte Dracula”. “Volevo fare una cosa un pò diversa” – dice la dama con Tina che ironizza “ci hai messo proprio di buon umore, una grande allegria“, ma il parterre è diviso nei voti. Alessio dà 10, ma viene criticato da Gianni: “ti ho sempre stimato, ma il tuo 5- a Cristina non ha senso“, ma il corteggiatore si difende “è una sfilata che mi ha divertito”.

"Come ti tolgo il fiato? Portandoti nel mio mondo sommerso" Elegante e stravagante allo stesso tempo! Che voto dareste a Laura? 🫧

ore 16:00 – E’ il momento di Michela apprezzata dal parterre maschile. Poi è la volta di Laura ironica e divertente che piace ai cavalieri. Fioccano 8-9 e 10 con Gianni che commenta: “voti pure troppo alti“. Si prosegue con Tiziana che convince il parterre dei cavalieri. A sfilare è Gabriella che porta la sua idea di donna favolosa convincendo buona parte del pubblico votante. E’ tempo di classifica: 9 posto Aurora, 8 posto Carla, 7 posto Paolo, 6 posto Cristina, 5 posto Gabriella, 4 posto Tiziana, 3 posto Roberta-Silvia-Laura, 2 posto Gemma, 1 posto per Michela.