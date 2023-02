Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 21 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dal trono di Nicole. Spazio poi al Trono Over. Novità in arrivo per Gemma? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 21 febbraio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Riccardo e Michela.

“Credo che non ci siano i presupposti per andare avanti” #UominieDonne pic.twitter.com/erR5tOzTLy — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 21, 2023

ore 15:00 – Michela si confronta anche con Alessio dopo aver chiuso con Riccardo. “Mi sentivo in colpa di averti lasciato qui, la telefonata sai come è andata” – dice la dama che termina la conoscenza con il cavaliere. Si passa ad Alessandro e Pamela.

Un momento molto emozionante per Pamela ORA su Canale 5 🥰 #UominieDonne pic.twitter.com/iYQj1QOBjt — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 21, 2023

ore 15:10 – Alessandro è pronto a lasciare il programma con Pamela. “Quando l’ho conosciuta ho avuto di più, lei mi ha colpito esteticamente, ma anche per la sua semplicità, schiettezza e i valori che ha. Piano piano sono arrivato alla conclusione che non vorrei conoscere nessun’altra persona” – dice il cavaliere che ha fatto anche una sorpresa – regalo con tanto di proposta a lasciare il programma insieme.

ore 15:20 – Gianni sottolinea come, Alessandro a lungo criticato, alla fine è uscito con una dama, mentre altri non fanno nulla riferendosi ad Armando. “Non c’è mai una storia d’amore, un sentimento. Non fai che dire che la donna è sbagliata” dice l’opinionista ad Armando che ribatte “ma di chi mi devo innamorare? Di tua sorella?“. L’opinionista ribatte: “non ti deve permettere di parlare così, tu qui non fai nulla, dovresti trovare una compagna“.

Dopo aver visto l'esterna di Alessio e Lavinia, Alessio C. reagisce così…. #UominieDonne pic.twitter.com/9whW5w0goz — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 21, 2023

ore 15:35 – Si passa al trono di Lavinia. La tronista è uscita in esterna con Alessio il rosso. Le cose tra i due procedono molto bene e si scambiano anche un bacio. In studio Alessio il moro è contrariato.

Ecco perché Lavinia è andata a parlare con Alessio… #UominieDonne pic.twitter.com/hMvgP6Ysm8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 21, 2023

ore 15:45 – In studio si discute tra Lavinia e Alessio il moro. Il corteggiatore si confronta anche con il rivale con la tronista che cerca di spiegare le sue ragioni. “La scelta mi deve venire da dentro” – precisa Lavinia.

ore 16:00 – Sul finale Lavinia è chiamata a decidere con chi ballare, ma è in grande difficoltà. “Voglio ballare con tutti e due“, ma alla fine sceglie Alessio il moro: “vieni forza, muoviti su“. Alessio il rosso è visibilmente deluso.