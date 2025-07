Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 14 al 18 luglio? La storyline proseguirà con l’epilogo della vicenda del killer del pozzo. Burak tenterà di scappare, dopo aver colpito Metin e aver rubato l’arma all’ex capo di polizia. Sarà Ilgaz a uccidere il fuggitivo, che però nel frattempo avrà ferito anche Eren. Intanto si svolgeranno i funerali di Neva.

Segreti di famiglia 2, trame al 18 luglio

La vicenda del killer del pozzo può dirsi conclusa, anche se l’epilogo lascia il segno in Ilgaz. La storyline prende il via nel momento in cui l’uomo giunge alla villa insieme a Eren. I due si rendono subito conto che Metin non è appostato all’esterno. Cosa sarà successo?

L’agente è stato colpito da Burak e ha perso i sensi. Subito dopo il giornalista è riuscito a impossessarsi della sua pistola, ed è tornato a rifugiarsi all’interno della villa (stavolta armato).

Spoiler settimanali dizi turca Segreti di famiglia 2

Ilgaz ed Eren decidono di entrare, ma ad attenderli trovano Burak che spara un colpo, ferendo Duman. Kaya è sconvolto: il ferimento dell’amico e ispettore capo dell’ufficio omicidi lo costringe a prendere una decisione che mai avrebbe voluto prendere.

Burak si da alla fuga e Ilgaz – dopo avergli intimato di fermarsi – punta la sua pistola contro di lui e fa partire un colpo che si rivela fatale per il giornalista.

Nuovo colpo di scena nelle prossime puntate Segreti di Famiglia 2

Burak muore, ma poco prima di chiudere gli occhi per sempre pronuncia una frase che resterà impressa nella mente di Kaya e che rappresenta la dimostrazione del test psicologico che aveva fatto compilare alle persone sequestrate.

“Chiunque può essere un assassino, anche lei” saranno le ultime parole di Burak.

Kaya è distrutto dal dolore, per essere diventato lui stesso un assassino. A questo si aggiunge la preoccupazione, quando si scopre che il primo proiettile (sparato come avvertimento contro Burak) sembra scomparso.

Segreti di famiglia 2: cos’altro accade nella soap Mediaset Infinity?

Yekta non può trattenersi dal gioire per gli ultimi eventi. L’uomo parla con Turgut, e fa notare all’ispettore capo che quella che lui definisce “la cricca della procura”, ovvero il terzetto Ilgaz, Eren e Pars, ha commesso numerosi crimini.

Ceylin raduna i membri della famiglia e li convince a cercare le prove che possano dimostrare la colpevolezza di Burak. Le indagini dovranno però andare avanti in maniera ufficiosa, perché sono stati sospesi dal servizio.

Nel frattempo si svolgono i funerali del giornalista, in concomitanza con quelli di Neva.