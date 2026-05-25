Dopo essere stato insegnante a Ballando con le Stelle e ad Amici, Raimondo Todaro si è messo in gioco al Grande Fratello Vip arrivando terzo. Il ballerino e coreografo ha vissuto con intensità questa esperienza, la sua prima come concorrente di un reality. Noi di SuperGuidaTV gli abbiamo chiesto del suo rapporto con gli altri coinquilini, in particolare con Francesca Manzini, del suo legame con Francesca Tocca e dei suoi progetti futuri. Vediamo insieme cosa ci ha raccontato Raimondo Todaro in questa intervista.

Intervista esclusiva a Raimondo Todaro, terzo classificato al Grande Fratello Vip

Cosa l’ha spinta a partecipare al Grande Fratello e, una volta arrivato in finale, si aspettava il terzo posto o per lei è stata una delusione?

“Mi ha spinto a partecipare in primis il fatto di essermi sentito molto corteggiato e desiderato. Inoltre rappresentava una sfida completamente diversa da quello che avevo fatto in passato. Mi piaceva l’idea di buttarmi in un’esperienza nuova, era un po’ un salto nel buio e quindi mi sono detto: ‘Perché no, proviamo’.

Avevo paura di durare due giorni, proprio non sapevo a cosa andassi incontro e se fossi adatto ad un format del genere. Per me è stata una bella scoperta arrivare fino in fondo al sessantatreesimo giorno, è stata già una vittoria enorme. Non avevo aspettative, quindi il terzo posto va benissimo. Ero già felice di essere riuscito ad arrivare alla fine”.

Secondo lei la vittoria di Alessandra Mussolini è stata meritata? Perché è piaciuta al pubblico così tanto?

“Penso che sia stata meritata. Ha capito cosa potesse piacere al pubblico a casa: ha fatto show e ha capito qual era la chiave giusta”.

Qual è stata la prima cosa che ha fatto una volta tornato a casa?

“Sono stato con mia figlia due giorni chiuso a casa e non sono mai uscito”.

Dopo tanti anni a ‘Ballando con le stelle’ e ad ‘Amici’, quella del Grande Fratello Vip è stata la sua prima partecipazione come concorrente in un reality. Cosa le ha lasciato questa esperienza?

“È stata un’esperienza bella, indimenticabile, strana e diversa, un viaggio personale bellissimo. Penso che sia una di quelle esperienze che ti ricordi a vita, è surreale ma molto forte e anche molto utile perché ti fa pensare tanto. Ti dà modo di leggerti dentro e sono felicissimo di aver accettato; la rifarei un milione di volte”.

C’è qualcosa che invece non rifarebbe all’interno della casa?

“No, ho fatto tutto quello che mi sentivo di fare, quindi va bene così”.

Il momento più difficile e quello più bello, secondo lei, di questa edizione?

“Il momento più difficile? Sicuramente i primi giorni nel monolocale perché stavo malissimo, soffrivo di claustrofobia, e anche gli ultimi giorni ero arrivato: non avevo più benzina, ero stanco, non ce la facevo più. I momenti più belli ne direi un milione, ma se ne devo dirne uno è la presa che abbiamo fatto quando abbiamo tirato su Marco in una coreografia di tutti noi maschietti, dei Take That. Quello secondo me è stata una cosa iconica”.

Nella casa, soprattutto sui social, si è parlato molto della sua amicizia con Francesca. Come definirebbe il vostro rapporto?

“Di amicizia, ci siamo trovati, passavamo tanto tempo, soprattutto la sera, perché noi eravamo quelli che andavamo a dormire più tardi, e quindi facevamo molte conversazioni sulle nostre vite, ci confrontavamo. Una normale amicizia che avevo peraltro anche con Nicolò, con cui sono molto legato, con Renato, con Raul. Ho trovato persone belle”.

Lei è molto riservato, infatti poco si sa sulla sua vita privata. Molti si domandano: se fosse stato single ci sarebbe stato qualcosa con qualcuno all’interno della casa?

“Non credo, non credo“.

Lei ai suoi compagni di avventura ha parlato anche di Francesca Tocca e del fatto che è una super mamma, del legame che vi lega, che dura anche dopo la separazione. Oggi l’ha sentita come sono i vostri rapporti?

“Sì, sono andato a salutarla subito quando sono uscito dal programma, ci siamo abbracciati, anche perché sapevo che lei aveva l’Eurovision, me l’aveva detto che era a maggio ma non conoscevo bene le date. Da dentro al Grande Fratello non mi avvisavano ovviamente. È una persona per me speciale, mi è mancata anche lei, perciò ci siamo abbracciati, mi ha raccontato come è andata in Austria. Mi ha raccontato cose che ha visto di me, abbiamo condiviso un pochettino questo momento di allontanamento”.

Le è piaciuta la coreografia di Vienna?

“In verità non l’ho vista, perché quando sono uscito lei aveva già fatto tutto, quindi poi non l’ho ancora vista”.

Tornando invece al Grande Fratello, la Mussolini oggi in una intervista a noi giornalisti ha dichiarato che secondo lei è stato Todaro il concorrente più stratega di questa edizione. Cosa ne pensa?

“Se ha detto che sono stato il più stratega allora non ha capito niente! Perché semplicemente facevo quello che mi passava per la testa, senza fare nessun tipo di strategia. Durante le prime settimane non mi sono trovato bene con Paola, anche perché aveva fatto delle allusioni brutte sul mio conto, e ho sempre nominato Paola. Poi ho nominato Alessandra per un lungo periodo, finché non è diventata finalista, poi Lucia, perché comunque, anche a detta sua, era la persona con cui avevo meno rapporto. Tant’è che anche lei nominava me, quindi questa strategia sinceramente non l’ho capita. Mi sono trovato bene con tutti, con Francesca, quindi non lo so”.

E invece con le opinioniste? Ha ritrovato anche Selvaggia Lucarelli dopo i trascorsi a Ballando.

“Sì, Selvaggia mi ha fatto molto piacere, perché quando è finita poi la puntata in finale ha detto che secondo lei pensava che vincessi. Mi ha fatto i complimenti, quindi mi ha fatto molto piacere”.

Dopo questa esperienza le piacerebbe ritornare nel mondo dello spettacolo, anche ad Amici nel ruolo di insegnante, o quello è un percorso ormai chiuso?

“No, quello è il mio habitat naturale. Sicuramente lo farei sempre, lo faccio tutti i giorni nella mia vita privata, è il mio pane quotidiano, quindi certamente è il ruolo che mi rispecchia di più”.

Quindi sì, le piacerebbe ritornare.

“Sì, sì, perché no, assolutamente”.

Ha fatto Amici e Ballando con le stelle, due programmi cult del sabato sera

“Sono due programmi completamente diversi, perché Amici è più simile a quello che faccio tutti i giorni, cioè lavorare con i giovani, ragazzi e ragazze che fanno quel mestiere lì, che vogliono fare quello nella vita. Ballando è diverso, perché a Ballando hai a che fare con gente già navigata, che ha una carriera alle spalle, che però fa tutt’altro nella vita. Sono due format completamente diversi, però mi sono sempre trovato bene in entrambe le circostanze”.

Progetti futuri a parte la scuola di danza che gestisce?

“Non ne ho idea, nel senso che ancora mi devo riprendere, poi vedrò”.

Le piacerebbe rimettersi in gioco in un altro reality, tipo l’Isola dei famosi?

“No, non è molto il mio habitat naturale. Ne ho fatto uno, è stato bellissimo, un’esperienza indimenticabile, però non penso di avere molta predisposizione per questo genere di cose”.

Cosa si augura in futuro per se stesso?

“Di essere felice”.