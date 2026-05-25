Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’audience e lo share della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 24 maggio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 24 maggio 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo

Su Rai1, preceduta dalla presentazione (1.856.000 – 16.7%), Domenica In condotto da Mara Venier, è stato visto da 2.089.000 spettatori con il 19.6% nella prima parte, 1.612.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte e 1.304.000 spettatori con il 14.2% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara dalle 16:16 alle 17:10. A seguire Da Noi… a Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini ha ottenuto un seguito di 1.346.000 spettatori con il 15.5%.

Su Canale5, Beautiful è stato seguito da 1.874.000 spettatori pari al 17.1%, Racconto di una Notte 1.643.000 spettatori pari al 15.7% e Forbidden Fruit 1.650.000 spettatori pari al 17.1%. A seguire Le Storie di Verissimo ha intrattenuto un pubblico di 1.385.000 spettatori pari al 15.4% nella prima parte e 1.188.000 spettatori pari al 13.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.203.000 e il 13.3%).

Share della fascia del Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.256.000 spettatori pari al 21.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.160.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story a intrattenuto 1.279.000 spettatori (13.3%), mentre Avanti un Altro! Story è stato seguito da 1.707.000 spettatori (14.4%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (2.972.000 – 18.4%), Affari Tuoi arriva a conquistare un pubblico di 4.029.000 spettatori (22.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.113.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna ha raccolto davanti alla TV ben 3.829.000 spettatori pari al 21.4%.