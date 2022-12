Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 12 dicembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi Ida e Alessandro torneranno in studio per raccontare come procede la loro storia d’amore. Cosa diranno? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 12 dicembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con il ritorno in studio di Ida e Alessandro. I due hanno trascorso un weekend a Madrid e sono pronti a raccontare il loro grande amore. “Lui mi fa stare benissimo, mi dà questo senso di leggerezza che mi mancava da tanto” – racconta la dama – “c’è esiste. Tutti i giorni è presente, cerchiamo di fare tante cose insieme, anche stando lontani. Mi manca“.

ore 15:00 – Riccardo lascia lo studio per non assistere alla gioia di Ida e Alessandro. “Io quando decido di staccare preferisco non vedere e sentire niente” precisa il cavaliere per spiegare i motivi che l’hanno spinto ad abbondare lo studio.

ore 15:20 – A centro studio Riccardo. Il cavaliere si chiarisce con Gloria dopo essere uscito e aver baciato la nuova dama Rosita. Gloria è stranita dal comportamento di Riccardo: “sembravi tranquillo“, ma lui replica “non so come spiegartelo, sono successe un pò di cose…tra me e te non ci siamo mai detti che c’era amore e un sentimento, ma che saremmo andati avanti“.

ore 15:30 – Riccardo decide di fermare la conoscenza con Rosita e intende proseguire con Gloria. Gianni è furioso: “eh certo, dopo che hai provato Rosita ora vuole tornare su Gloria” con la dama che rivela “ieri durante la telefonata mi ha chiamata Ida“. Alla fine Rosita decide di restare per conoscere Alessio che si propone e Riccardo perde le staffe, ma a difenderla c’è Gianni.

ore 15:45 – Gloria contro Riccardo: “quello che fai tu che cosa passa?“. Gianni e Tina sono straniti dal comportamento del cavaliere: “il problema l’hai creato tu che sei andato in camera da letto con un’altra donna. Stai chiedendo a Gloria di difenderti, ma non può farlo perchè insinuo che tra te e Rosita non c’è stato solo un bacio”. Anche Tina è concorde: “ti sei fatto gli affari tuoi mentre lei era fuori con la figlia“. Dal parterre interviene anche Antonella: “ti dicono che hai ancora Ida in testa dimostra che non è così. Fai di tutto per cercare riconquistare Gloria, tu aspetti sempre che le donne facciano un passo verso di te perchè non ti esponi“.

ore 16:00 – Scontro tra Alessandro e Pinuccia. Il cavaliere perde le staffe con Maria De Filippi che interviene per calmarlo: “non riesco a dormire, tu non puoi sempre interrompermi“, mentre la dama “tu devi essere sincero, da quando sono arrivate queste signore sei cambiato. Mi hai fatto innamorare, maleducato“. La De Filippi invita Pinuccia a non trattarlo così: “non se lo merita, non è il tuo fidanzato, non è tuo marito”. Tina e Gianni difendono Alessandro: “è la persona più bella di questo studio, basta lascialo in pace“.