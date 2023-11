Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 16 novembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata una nuova dama per Silvio.

Cosa succederà oggi? Spazio alla seconda sfilata della stagione con protagonista le donne. Chi vincerà? Segui la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 16 novembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata di oggi è dedicata alla sfilata. Il tema è “La semplicità è la seduzione“. La prima a sfilare è Roberta seguita da Gemma che, di rosso vestita, coinvolge durante la sua esibizione il cavaliere Silvio.

ore 15:00 – La sfilata prosegue con Cristina. La dama, con tanto di barattolo di Nutella, divide cavaliere e opinionisti. Volano voti non alti con Gianni che critica i cavalieri, mentre Tina è concreo: “non ti presenti a casa così dai…cosa c’è di seducente: con le ciabattone, i calzini. Non ci vedo nessuna seduzione“. Gianni, invece, promuove: “ti ho trovato originale e vera“.

Che passione! Barbara stupisce tutti con la sua interpretazione di "Ghost". Che voto le dareste? 🤩 #UominieDonne pic.twitter.com/KDgNCliBb5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 16, 2023

ore 15:10 – Si prosegue con Barbara che sulle note della colonna sonora di Ghost coinvolge il cavaliere Marco. Voti altissimi: l’unico voto basso è quello di Edoardo che porta la dama a precisare: “non sei stato molto carino la volta scorsa con Gemma. Sei stato molto molto irrispettoso verso una donna. Sei inelegante”. E’ la volta di Claudia in versione diavolo, ma la sua esibizione non convince Tina “l’ho trovata volgare, volgarissima, qui viene fuori la vera indole delle donne“.

Per Angelica la seduzione è un viaggio… Vi piace il suo look? 🧳 #UominieDonne pic.twitter.com/tmtDyolbYu — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 16, 2023

ore 15:15 – E’ la volta di Angelica. Voti alti per lei, anche se la sua sfilata non convince gli opinionisti Tina e Gianni. Si prosegue con Aurora in versione Moulin Rouge. Due 5 dai cavalieri tra cui Marco “stai anche bene, ma troppo nuda” con Tina “se la vedi da dietro ti fa un certo effetto, se poi vedi la faccia“. La sfilata prosegue con Tiziana che riceve un 4 da Marco: “non c’è bisogno di essere nude per essere seducenti“. Alessandro irrompe: “ma come fai a dare 4 ad una donna del genere?” con Gianni che commenta “lei ha un corpo statuario, da modella, ed era bellissima“.

Tiziana con il suo cambio d’abito stupisce tutti! Cosa ne pensate? 😏 #UominieDonne pic.twitter.com/PVJfy5TVYU — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 16, 2023

ore 15:30 – In passerella arriva Gabriella di bianco vestito cerca di imitare Sharon Stone. Tina commenta: “sei stata sfortunata, sei uscita dopo Tiziana è come se ti danno da bere dello champagne e poi….“. Si prosegue con Jasna e poi con Renata che regala un’esibizione in pianoforte proponendo “La ballata di adelina“.

“La sensualità è come il silenzio: ti cattura senza parlare!” 🤫 #UominieDonne pic.twitter.com/DZhxw5ahUl — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 16, 2023

ore 15:45 – Tina e Gianni riprendono il cavaliere Riccardo che dà 9 a tutte le dame. L’ultima sfilata è quella di Manuela.

Anche questa settimana Barbara si aggiudica il primo posto nella classifica e vince la sfilata! Siete d’accordo con i voti del parterre maschile? 😏 #UominieDonne pic.twitter.com/1XyJkNzHiI — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 16, 2023

ore 16:00 – Si passa alla classifica finale: 13imo posto Aurora, 12ima Gabriella, 11ima Renata, 10imo posto per Claudia. Al nono posto Cristina, ottavo posto per Emanuela, 7 posto Ida, 6 posto Angelica. Al quinto posto Jasna, quarto posto per Gemma e Tiziana pari merito, terzo poso per Emanuela. A trionfare è Barbara, seconda classificata Barbara. Aurora precisa: “tanto ha fatto Marco nella sfilata“, mentre Claudia ironizza ma in studio Tina ha qualcosa da dire: “scusa ma tu che vuoi fare: asso piglia tutto? Ora viene il tuo ex, poi hai avuto una relazione con Alessio, ma che ti interessa ora di Marco?“