Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ampio spazio ai tronisti Davide e Sophie. La tronista si è chiarita con Matteo, ma a tenere banco è anche il Trono Classico con Maria e Gianluca.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma e Maurizio. La dama farà un’amara scoperta: sarà rifiutato dal cavaliere Maurizio, ma a rincuorarla ci sarà un nuovo cavaliere. Non solo Sophie sarà su tutte le furie dopo l’esterna con Giorgio. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 13 gennaio 2021 in diretta

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma e le sue confessioni post puntata. “Sta sempre a criticare me per l’età, anche io ho avuto la sua età, ci arrivasse lei alla mia di età. Perchè deve sminuirmi sempre? Mi umilia anche come donna, mi turba, ma in quel momento mi sento come messa a nudo. E’ come infierire gratuitamente” dice la Galgani rivolgendosi alla Cipollari.

ore 15:00 – Poi Gemma parla anche di Aurora e delle dame dicendo: “non devono aprire bocca e stare zitte“. La dama entra in studio vestita di bianco e Tina le domanda: “come sta?” rivolgendosi a…ma la Galgani intuisce le parole dell’opinionista. La Cipollari scoppia poi su tutte le furie: “una donna si deve adeguare alla sua età, sei arrivata a 72 anni e ti devi comportare da donna di 72“, ma la dama “ma quale 72 anni? Ogni giorno aumenta di un anno“. Tina allora chiede la carta di identità della dama: “tu fai credere che hai 60 anni…”.

ore 15:10 – Aurora si difende dalle accuse di Gemma: “sono 11 anni che fai la vittima qui dentro, dopo due giorni ti metti a piangere e fai ste scenate greche e poi dai a me della vittima? Siete voi che mi avete reso vittima, io non lo sono!“. La Galgani si difende: “appena sei entrata qui mi hai attaccato. Io ho avuto delle storie importanti fino ad arrivare ad un matrimonio, quindi è inutile che fai. Sei tu che ti sei proposta come la finta buona che non sei, con quegli occhi da Bambi…“. Aurora punzecchia la dama: “so delle cose, io conosco la tua vita…“, ma la Galgani ribatte: “parliamone apertamente, non ho nulla da nascondere“. Anche Gianni prende le difese di Gemma: “Aurora esordisce in questo modo e sembra chissà cosa ha fatto“. Il finale è da panico: “sei pericolosissima” dice Gemma ad Aurora che ribatte “sei cattiva“.

ore 15:15 – Dopo lo scontro Aurora vs Gemma, la Galgani parla della conoscenza con Maurizio. “Le cose stanno andando bene, il weekend in cui sono stato a Roma con lui siamo stati bene facendo cose molto semplici come due coppie normali, ma ci dobbiamo ancora conoscere” – precisa la dama di Torino che rivela – “in questi giorni di festa ho avvertito il suo distacco e lontananza. Non l’ho sentito vicino come avrei sentito la necessità“. Al di là del Natale però le cose procedono tra i due, visto che Maurizio l’aveva invitata a trascorrere il Natale a Mantova.

ore 15:20 – Tina lancia una bomba a Uomini e Donne: “Maurizio ha un’altra donna, ha una relazione oltre a Gemma. Un uomo libero dopo le 17,00 la sente una donna, hai tutto il tempo libero“. Il cavaliere cerca di difendersi, ma l’opinionista è chiara: “c’è qualcosa che non va, quando uno torna a casa la prima cosa che fa è dare la buonanotte alla signora“. Intanto dal parterre anche Maria interviene: “come fa una persona ad addormentarsi senza chiamare la persona che interessa?”. La Cipollari riprende la parola: “il 25 Dicembre ha interrotto qualsiasi comunicazione con lei, ma il Santo Stefano?”, ma è la Galgani a voler parlare: “mi sono mancate le sue telefonate, poi il motivo vedremo“.

ore 15:40 – Tina non risparmia nessuno visto che riprende anche Tinì a cui chiede di sposare la mummia di Gemma, ma la showgirl non si alza e la Cipollari sbotta: “è stata 30 anni a drive con le tette da fuori, ma ora una cosa pietosa, ma non si dicono queste parolacce, non mi posso alzare”.

ore 16:00 – In studio è il momento di un nuovo corteggiatore per Gemma: si tratta di Adel, un uomo egiziano che ha scritto per conoscere la dama. “Sono qua per te” – esordisce Adel con la Cipollari che domanda: “fino all’Egitto si vede la mummia?” con il cavaliere che replica “da noi la mummia è la cosa più bella dell’Egitto e sono qui proprio per questo. Vorrei parlare con lei“.