Anche oggi, mercoledì 27 maggio 2020, su Canale 5 torna in onda Uomini e donne. In trasmissione, a partire dalle ore 14.45, il pubblico che segue l’amato dating show, condotto da Maria De Filippi, rivede sia i protagonisti del Trono Over che quelli del Trono Classico. Ma cosa accade in studio? Per non arrivare impreparati alle nuove vicende sentimentali di dame, cavalieri e altri corteggiatori, ecco qui le principali notizie e anticipazioni.

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 27 maggio 2020. Armando Incarnato lascia lo studio per Janet? “Sette anni di inferno”

La nuova puntata di questo 27 maggio 2020 si apre con le ultime news su due popolari volti di Uomini e donne. Parliamo di Armando Incarnato e di Janet, di nuovo al centro delle polemiche per alcune immagini comparse sui social network.

Riferendosi ad Armando, Maria De Filippi chiede alla regia di mostrare le foto “incriminate”, cioè quelle che dimostrerebbero dell’ipotetico periodo di quarantena trascorso insieme dai due ex fidanzati.

In collegamento, Janet pronuncia la frase “Armando ma chi ti vuole?“. Quindi, evidentemente adirato, il cavaliere napoletano sembra intenzionato a lasciare lo studio. Le sue parole sono: “Sette anni di inferno…Me la sono ritrovata qua dentro“.

Anche Veronica Ursida e Giovanni Longobardi tornano a far parlare. La diretta interessata riceve rosse rose in regalo e un bigliettino il cui testo così recita: “Ho ammirazione per chi sa sognare. Riconoscermi ti verrà facile: avrò un fiore in mano“.

Uomini e donne oggi, Alchimista rivela chi è? In studio anche Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Nuovo scontro tra Gemma Galgani e Valentina Autiero

Un gesto carino che, poco dopo, lascia spazio ad un nuovo scontro nello studio di Uomini e donne, quello tra Gemma Galgani e Valentina Autiero, chi “squalo“, chi “medusa“, almeno stando alle reciproche accuse.

Ma una parte importante della puntata in onda oggi è anche quella riservata a Giovanna Abate e Alchimista. Sembra che il misterioso corteggiatore riveli finalmente chi è, non senza che anche Sammy Hassan e Alessandro Graziani siano presenti in studio.

“Ve l’avevo detto che era bello bello“, è il commento a caldo della tronista mentre Gianni Sperti chiede a Maria De Filippi se il corteggiatore “in puntata verrà senza maschera?” e la conduttrice conferma con un sonoro “sì“.