Oggi, lunedì 23 settembre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Una nuova settimana di programmazione per Maria De Filippi. La scorsa settimana il programma ha confermato di essere leader nella fascia pomeridiana. Uomini e Donne non ha rivali nella guerra degli ascolti e stacca tutta la concorrenza con almeno un punto di share (QUI I DATI DEGLI ASCOLTI).

Uomini e Donne oggi 23 settembre 2019: cosa va in onda?

Cosa va in onda oggi 23 settembre 2019? La redazione di Uomini e Donne opterà per il trono classico o per il trono over? Maria De Filippi sembra stia preparando una sorpresa per i telespettatori di Canale 5.

La scaletta di Uomini e Donne, infatti, vuole che il lunedì vada in onda una puntata del trono dedicato alle dame e ai cavalieri. Il trono over occupa ben tre giorni della settimana e di solito sono quelli iniziali. Oggi, però, la redazione potrebbe sconvolgere tutto e fare una bella sorpresa ai fan del trono classico.

Il sito Witty Tv, infatti, ha pubblicato alcune anticipazioni (o spoiler) che riguardano il trono dedicato ai tronisti e alle troniste. È probabile, dunque, che oggi su Canale 5 vada in onda una nuova puntata del trono classico.

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime dal trono classico

Oggi, dunque, potrebbe andare in onda su Canale 5 la seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne. I telespettatori potranno vedere le prime esterne dei nuovi tronisti e in particolare di Alessandro Zarino, come spoilerato dal sito Witty Tv.

Dal video pubblicato anche sui canali social del programma pare che una corteggiatrice sia già gelosissima dell’ex single di Temptation Island. Ci sarà spazio ovviamente anche per gli altri tronisti.

Nella seconda puntata del trono classico, inoltre, saranno ospiti altre due coppie della scorsa edizione di Temptation Island. Sarà tempo di confronti dunque nello studio di Maria De Filippi.

L’appuntamento è sempre lo stesso: ore 14:45 su Canale 5 con una nuova puntata di Uomini e Donne.