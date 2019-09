Oggi, martedì 17 settembre 2019, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. In studio sono stati ospiti Stefano e Noel, ex protagonisti del trono senior che adesso si stanno frequentando. Stefano ha avuto un confronto molto acceso con Pamela, la sua ex compagna. Domani, sempre su Canale 5, andrà in onda la terza ed ultima parte dell’over.