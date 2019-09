Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne c’è stato un confronto molto acceso tra Pamela e Stefano. I due non stanno più insieme e il cavaliere ha avviato una frequentazione con Noel Formica, anche lei ex dama del trono over. Pamela ha cercato di smascherare il suo ex compagno, reo, secondo lei, di averla presa in giro.