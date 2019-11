Dopo le puntate che hanno fatto il punto sul Trono Over, nel nuovo appuntamento di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 29 novembre 2019, si è passati ai chiarimenti riguardanti il Trono Classico. Le ultime news parlano di Giulio Raselli prossimo alla scelta, col rapporto con Giulia D’Urso e Giovanna Abate che prosegue, anche se con alcune tensioni e improvvisate. Ma cosa ne sarà delle due corteggiatrici? Il tronista riuscirà o no ad arrivare a fine percorso sciogliendo tutti i dubbi del caso?

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 29 novembre 2019. Giulio e Giulia si conoscevano già? Parla Maria De Filippi

Un momento di festa ha aperto l’ultima puntata settimanale di Uomini e donne. Trasmessa dalle ore 14.45 di questo venerdì 29 novembre 2019, la puntata di oggi pomeriggio ha dato spazio ai 54 anni compiuti dall’opinionista Tina Cipollari.

Successivamente, il programma pomeridiano di Canale 5 ha mostrato le nuove vicende sentimentali di Giulio Raselli. Le corteggiatrici Giulia D’Urso e Giovanna Abate hanno saltato le esterne ed il tronista ha scelto di chiarire con entrambe tramite videochiamata.

Il risultato, però, non è stato dei migliori, anche se la corteggiatrice Giovanna ha scritto alla redazione per provocare una reazione. Raselli, allora, ha deciso che andrà da lei appena possibile. Ma Giulio mollerà o no la presa? E quale sarà la conseguente decisione di Giulia?

In attesa di scoprirlo, Maria De Filippi ha fatto chiarezza sulla fake news di recente circolata, secondo cui Giulio e Giulia si conoscevano già prima dell’esperienza televisiva. La conduttrice ha rivolto una dura invettiva a chi per i click farebbe qualsiasi cosa.

Infine, i telespettatori della rete ammiraglia di Mediaset si sono addentrati nel ‘cuore – calcetto’ di Carlo Pietropoli. Oggi, infatti, sono andate in onda le prime esterne del nuovo tronista, che ha passato del tempo con le due corteggiatrici di nome Jessica e Alice.

