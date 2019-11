La scelta è in arrivo e Giulia e Giovanna saltano le esterne? Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 29 novembre 2019, Giulio Raselli non ha reagito benissimo all’assenza delle due corteggiatrici del Trono Classico e per chiarire ha deciso di contattarle tramite videochiamata.

Al tronista sembra non piacere la fuga messa in atto dall’Abate e, non a caso, la videotelefonata si interrompe non nel migliore dei modi. Grossomodo lo stesso si dica per D’Urso, a quanto pare più preoccupata del giudizio altrui che di quello che prova per Raselli (video Witty tv).