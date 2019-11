“Giulio e Giulia si conoscono” è una fake news. Parola di Maria De Filippi, che oggi a Uomini e donne ha fatto chiarezza sui dubbi di recente sollevati da alcuni siti web. La conduttrice ha ospitato in studio la ragazza con la quale Raselli ha avuto una relazione ad agosto, smontando le segnalazioni del caso (come quella del tatuaggio, per intenderci) e indirizzando una dura invettiva contro chi su Internet sfrutterebbe il programma di Canale 5 per racimolare click. Insomma, non è vero che Giulio e la D’Urso (nel senso di Giulia) si conoscevano già. E’ stato smentito ufficialmente. Ecco il video Witty tv con l’intero intervento – verità della presentatrice, in onda nella puntata di questo venerdì 29 novembre 2019.