Attenzione spoiler! Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne di oggi, il tronista Davide Donadei ha fatto finalmente la sua scelta. Da tempo, ormai, tutti speravano che il bel giovane siciliano decidesse con chi uscire dal programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Si capiva, per chi guardava le puntate del pomeridiano, che ormai il suo cuore propendeva più per una corteggiatrice piuttosto che l’altra. Lui, però, si professava ancora piuttosto indeciso. Chiara o Beatrice? Ecco tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne: l’attesissima scelta di Davide

E’ andata in scena nella registrazione odierna di Uomini e Donne la scelta di Davide Donadei. Il bel tronista, fra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore è uscito dal programma con la bella Chiara. E’ lei che gli ha rubato il cuore. Ad annunciarlo sono state le talpe del Vicolodellenews.it.

Come è avvenuta la scelta? Tutti sono entrati in studio e hanno ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità. Fra rose vere donate, petali piovuti dal cielo e poesie, ma anche qualche lacrima, poi, i tre protagonisti hanno fatto il resto.

Come al solito dopo la prima possibilità di essere tutti presenti in studio le due possibili scelte sono state fatte uscire. La prima a rientrare è stata Beatrice. La ragazza, in lacrime, sembrava aver capito già da qualche settimana di non essere lei la prescelta. Davide e Beatrice hanno ripercorso tutte le tappe insieme e hanno rivissuto le emozioni di questi ultimi ed intensi mesi.

La sua purezza ha fatto breccia nel cuore di Davide, ma ciò non è bastato. Davide ha comunicato a Beatrice che lei non era la sua scelta. In un primo momento sarebbe uscito dallo studio con lei, ma era la sua testa a parlare e non il suo cuore. Sentendo queste parole Beatrice ha chiesto al ragazzo come mai, sapendo che lei si era innamorata, non si sia frenato per non ferirla ulteriormente. Nonostante ciò, dopo un primo momento di rifiuto, i due si sono salutati con un abbraccio.

Davide, staccatosi dalle braccia di Beatrice, era visibilmente commosso e ha chiesto un po’ di tempo per riprendersi.

Successivamente è rientrata in studio Chiara. Davide le ha palesato finalmente i suoi sentimenti raccontandole in quale momento del loro percorso insieme ha capito di tenere a lei. I due si sono abbracciati a lungo sotto una pioggia di petali rossi. Prima di uscire dallo studio, infine, Maurizio ha letto loro una bellissima poesia. Il corteggiatore di Gemma ha così voluto omaggiare la nuova coppia.

Uomini e Donne anticipazioni: le altre registrazioni

In questi giorni sono state registrate altre puntate di Uomini e Donne che vedremo prossimamente in onda.

Gemma Galgani ormai ha altri due corteggiatori di nome Maurizio e l’imbarazzo della scelta. La dama, però, sembra essere ancora parecchio legata al primo e solo a cui si è concessa dopo quattro anni. La Galgani pare dunque non volersi rassegnare e non comprendere che, dall’altra parte, non vi è alcuna intenzione di continuare la relazione.