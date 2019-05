La puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 30 maggio 2019, è stata dedicata per intero alla scelta di Andrea Zelletta. Inizialmente “diviso” tra le corteggiatrici Klaudia e Natalia, infatti, in definitiva il bel modello originario della Puglia ha scelto come compagna di vita la Paragoni. Prima della scelta in diretta, però, in trasmissione si è dato spazio anche alle avventure in villa – tra liti furibonde e baci appassionati – e alla presenza in studio dell’ospite Giulia De Lellis. Rivediamo, allora, il tutto, in questo video Witty tv / Mediaset, completo dell’intero nuovo appuntamento col programma. Qui anche la puntata intera di ieri, con la scelta di Angela Nasti.