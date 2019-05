A Uomini e donne Klaudia Poznanska è la “non scelta” di Andrea Zelletta. Nella puntata trasmessa in diretta oggi, giovedì 30 maggio 2019, la corteggiatrice di 18 anni – di Rieti, ma di origini polacche – si è sorbita il “no” definitivo del tronista. Il modello pugliese 26enne, infatti, ha scelto la “rivale” in amore: Natalia Paragoni. Rivediamo, allora, l’intero momento andato in onda su Canale 5, in questo video Mediaset / Witty tv ufficiale.