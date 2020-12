Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 17 dicembre 2020 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Ida Platano ha inviato una lettera d’addio a Riccardo Guarnieri restituendogli anche l’anello di fidanzamento. Non solo Maria De Filippi ha ricevuto una bella sorpresa dai tronisti: di cosa si tratta? Scoprilo qui!.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Armando del Trono Over conteso tra due dame: Marianna e Brunilde. Il cavaliere però farà una scelta, quale? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 17 dicembre 2020 in diretta

ore 14:46 – La puntata comincia con il confronto fra Marianna e Armando. La corteggiatrice dopo essere stata “eliminata” dal tronista Gianluca ci riprova con il cavaliere napoletano precisando “non voglio il matrimonio, ma diamoci un’altra possibilità“. Armando è stranito dalla cosa: “tu mi hai chiamato dopo la puntata perché stavi male e mi sono sentito dispiaciuto. Cercarmi tramite messaggi e telefonate non è stato così come l’hai raccontato tu. Non è bello che lui ti ha mandato via e poi mi richiami…”, ma la dama replica “sono stata male, ma non per lui. Tu sei na persona che mi agita. Sono venuta qui per chiederti se ti va di vederci privatamente una volta“.

ore 15:00 – Nonostante l’interesse di Marianna, Armando decide di non rivederla in esterna. Nessuna seconda possibilità per la dama che cerca in tutti i modi di poter recuperare, ma anche in studio pochi credono alle sue parole. Gianni: “i discorsi stanno a zero, sei arrivata qui hai scelto Gianluca, ma non è andata. Torni qui ci riprovi con Armando, ma lui non ti vuole“. Anche Tina prende la parola: “sta approfittando della cosa per continuare a parlare. Poi non è venuta per la visibilità è stata lì 20 minuti a dire cavolate“.

ore 15: 05 – Nuovo scontro fra Tina e Gemma. La Galgani vuole lanciare una bottiglietta d’acqua all’opinionista che reagisce davvero male: “non ti azzardare, succede una strage. Stai seduta che tu sei fuori di testa, vai a giocare con i tuoi presunti amanti, non venire a giocare con me”. Gemma si avvicina sempre di più, ma Tina sbotta “le do una spinta e la mando a Cologno Monzese. Vieni qua avvicinati, succede un macello“. Gemma vuole lanciarle una bottiglietta d’acqua addosso: “scusa Maria non è possibile una cosa del genere. Questa cosa non piacerà a Maurizio, ma non importa. Sono stanca, deve sempre entrare a gamba tesa su tutto, sulle emozioni. Ma non ho capito sta zitta tutto il tempo, deve sempre attaccarmi. Datti una regolata se no ti rinfresco le idee”. Il finale è tutto da ridere: Tina prende una bottiglia enorme d’acqua per un duello ad armi impari!

ore 15:10 – “Ho seguito il mio cuore, voglio essere vera fino alla fine” – dice Brunilde che è uscita in esterna con Armando. La cosa non viene presa bene da Lucrezia: “rimango senza parole visto che lui aveva chiuso la volta scorsa con lei“, ma Armando racconta “lei mi ha cercato, ha dimostrato un interesse forte nei miei confronti“. Il cavaliere napoletano precisa: “non ho mai detto di non avere interesse verso Brunilde, ma che non ha interesse verso le altre persone“. Armando poi rivela su Lucrezia: “lei è stata con una persona che conosco. Io vorrei che la donna che sta con me vorrei che non abbia avuto niente a che fare con i miei amici e le conoscenze. Sono fatto così, ma sto cercando di andare oltre perchè a me lei piace“.

ore 15:15 – Intanto Tina alle spalle di Gemma le fa un gavettone. “Potevate avvisarmi” dice la Galgani, ma nessuno ha visto la Cipollari. Anche Maria De Filippi: “me ne sono accorta alla fine, anche io giuro“. La dama di Torino lascia lo studi completamente bagnata! Poco dopo ritorna in studio e ringrazia Maurizio per il gesto di essere uscito: “è stato molto protettivo, confortante, quindi grazie. Mi ha fatto bene la doccia, mi sento rinvigorita, rinfrescata e felice nello spirito“.

ore 15:30 – E’ la volta di Sophie. La tronista è uscita in esterna con Giorgio; le cose stavano andando alla grande quando all’improvviso è arrivato Antonio che ha richiesto di poter parlare con la tronista. Sophie ha lasciato così Giorgio che, dopo una lunga attesa, ha deciso di lasciarla. “Mi sono ritrovato in un teatrino” – precisa Giorgio – “se uno vuole vederti non è che lo fa nella mia esterna. Se lui ti vuole vedere non ti vede durante la mia esterna, ti vede il giorno dopo. Lui è lì per fare il teatro, io sono qui per te“.