A Uomini e donne, un’ex gloria tra i protagonisti di Grande Fratello Vip- Gianluca Costantino– diventa un nuovo corteggiatore di Francesca Sorrentino, ma Tina Cipollari gli muove contro un inaspettato j’accuse, che divide l’opinione del pubblico a metà.

Uomini e donne – il ‘ritorno’ di Gianluca Costantino é al trono di Francesca Sorrentino

Al trono classico di Uomini e donne, Gianluca Costantino registra il suo ritorno in TV, in qualità di corteggiatore di Francesca Sorrentino. Personaggio noto per aver preso parte al Grande fratello vip 6 e la conoscenza intima avviata nella Casa del reality show con Soleil Sorge, al dating-show di Maria De Filippi l’ex gieffino subisce, però, il j’accuse di Tina Cipollari.

Per l’opinionista, l’ex concorrente di Grande Fratello Vip sarebbe una re-entry nel piccolo schermo, perché interessato alla sola visibilità che può offrirgli la vetrina del ruolo di corteggiatore coperto al trono classico di Uomini e donne. Peraltro, quindi, il giovane non nutrirebbe interesse verso Francesca Sorrentino, che invece si dichiara alla ricerca dell’anima gemella, come tronista in carica.

Il botta e risposta

“Questa esterna, è la prima che fate no?– ha inizio il j’accuse di Tina Cipollari, e il riferimento è all’uscita che sancisce la conoscenza di Francesca e Gianluca-. E c’è già tutto questo trasporto… Abbracci.. È troppo recitata la cosa, non ci vedo nulla di spontaneo. A parte quello che ha fatto in passato… Parte già svantaggiato”.

Non manca la replica di Gianluca Costantino, che si difende prontamente, dicendosi intenzionato alla riscoperta dell’amore: “Scusa Tina ma tu mi conosci? Sai la mia storia?”.

Secondo l’opinione maturata dall’opinionista, Gianluca non sarebbe in alcun modo interessato alla Sorrentino, tanto da non riuscire a raccontarsi nella sua verità a Uomini e donne: “Ma che storia avete? Ma tutti così dite… Quando non sapete che dire: ‘Ma tu conosci la mia storia?'”, è la controreplica di Tina, tranchant.

Per l’ex gieffino, invece, l’opinionista starebbe affrettando una sentenza critica sul suo conto, ignorandone le reali intenzioni che lo spingono alla ricerca dell’amore, nel parterre dei corteggiatori del dating-show.

Nel frattempo, il botta e risposta tra i protagonisti di Uomini e donne é un trend di discussione, sul social X.

“Al di là di Gianluca Costantino in sé, i tronisti e le troniste arrivano lì avendo già fatto Temptation Island e/o altri programmi, in teoria Tina dovrebbe attaccare anche loro. #Uominiedonne” – si legge tra i commenti dei fan a sostegno di Gianluca. Poi, non manca la voce aggregante del fandom di Tina: “La guerra di Tina contro Gianluca Costantino sarà casa mia”, si legge in particolare, tra i messaggi dei fan dell’opinionista.

Tina verso il ruolo di tronista

Nel frattempo, oltre a dividere l’opinione del pubblico attivo sui social con il j’accuse all’ex GF VIP 6, alle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste sulle reti Mediaset Tina Cipollari si dichiara alla ricerca dell’anima gemella, annunciando il via al trono-special in suo onore.

“Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola -fa sapere l’opinionista veterana del dating-show, in un annuncio diramato tra le pagine nel nuovo numero di Chi magazine-. Intanto, l’uomo ideale non esiste. Diciamo che deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent’anni non mi interessa. Elon Musk? Beh, oddio, magari se passa a Uomini e donne…”.

Provando, poi, a delineare il prototipo del cavaliere ideale, la neo-erede tronista di Uomini e donne aggiunge: “Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora “ciaone”. Ci sposiamo: cerco un marito. E non uno che mi mantenga, ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia, anche travestiti da ricchi”.

Ciò che più l’affascina in un uomo? Senza dubbio, la spiccata personalità del carattere: “Mah, guardi, devo dire che non ho mai dato questa grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane. Guardo il carattere, da sempre dico che il carattere è la parte più bella del corpo di una persona. È l’organo più bello. Lo dico sempre anche ai miei figli, che sono nell’adolescenza, a volte ti rispondono male… Il carattere è quello che ti resta tutta la vita”.