Francesca Sorrentino alla fine ha accettato la proposta di Maria De Filippi e sarà la prossima tronista di Uomini e Donne! La ex protagonista di Temptation Island è stata annunciata come la nuova tronista del dating show in partenza dal 9 settembre 2024 dalle ore 14:45 su Canale 5.

Francesca Sorrentino dopo Temptation Island è la nuova tronista di Uomini e Donne

Da Temptation Island a Uomini e Donne alla ricerca del grande amore. Francesca Sorrentino, ex volto noto del reality show di successo dei sentimenti, è la nuova tronista del seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Dopo aver terminato definitivamente la storia d’amore con Manuel Maura, la bella Francesca è pronta a rimettersi in gioco alla ricerca di un nuovo amore. Nel video filmato di presentazione diffuso sui social ufficiali del programma è stata raccontata la storia di Francesca: dalla partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Manuel ed un susseguirsi di tira e molla fino all’epilogo finale.

Dallo scorso giugno Francesca è tornata single e questa volta è pronta a rimettersi alla prova nel programma campione d’ascolti di Canale 5. «Sono single dai primi di giugno. Esco da una relazione durata tre anni e mezzo che è stata sotto gli occhi di tutti. Ci ho voluto riprovare ma le cose non sono andate. Ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto» – ha detto Francesca ai microfoni di Witty Tv.

Francesca Sorrentino, tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione

A Temptation Island Francesca Sorrentino durante il falò di confronto finale con il fidanzato Manuel Maura era uscita come single dal programma. Una scelta non facile per la giovane che non aveva mai nascosto il suo pazzo amore per il fidanzato e infatti alla fine è ricaduta tra le sue braccia per poi essere nuovamente lasciata. Da fine giugno è tornata ufficialmente single e questa volta alla proposta di Maria De Filippi ha risposto positivamente accettando il ruolo di tronista di Uomini e Donne.

L’obiettivo di Francesca a Uomini e Donne è quello di trovare un grande amore come sottolinea nel video di presentazione: «mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno. Sono l’ideale dell’amore. Si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch’io sono così, un po’ gelosa e possessiva e non è facile trovare chi accetta questo lato del mio carattere».

Ecco il video di presentazione di Francesca Sorrentino, nuova tronista di Uomini e Donne 2024: